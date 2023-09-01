Red Bull, Verstappen'in hatası sebebiyle para cezası aldı!
Max Verstappen'in İtalya Grand Prix'si ikinci antrenman sırasında pit alanında hız yapmasının ardından Red Bull'a 500 euro para cezası verildi.
Verstappen, Monza pit alanında hafta sonu için geçerli olan 80 km/s hız sınırına rağmen 84.8 km/s hız yaptı.
Sonuç olarak Red Bull, 500 euro para cezasına çarptırıldı.
İkinci antrenman seansı Verstappen için sorunsuz bir seans olmadı. İki kez Dünya Şampiyonu hızlı turunda trafiğe yakalandığı için beşinci sırayı elde etti.
Yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi bir deneme daha yapmak için zorladı, ancak takım arkadaşı Sergio Perez'in Parabolica'da spin atıp çakıla gömülmesinin ardından çıkan kırmızı bayrak sebebiyle daha iyi bir derece elde edemedi.
Son Haberler
MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek
MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek
Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış
Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı
Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar