Red Bull, Verstappen'in hatası sebebiyle para cezası aldı!

Verstappen, Monza pit alanında hafta sonu için geçerli olan 80 km/s hız sınırına rağmen 84.8 km/s hız yaptı.

Sonuç olarak Red Bull, 500 euro para cezasına çarptırıldı.

İkinci antrenman seansı Verstappen için sorunsuz bir seans olmadı. İki kez Dünya Şampiyonu hızlı turunda trafiğe yakalandığı için beşinci sırayı elde etti.

Yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi bir deneme daha yapmak için zorladı, ancak takım arkadaşı Sergio Perez'in Parabolica'da spin atıp çakıla gömülmesinin ardından çıkan kırmızı bayrak sebebiyle daha iyi bir derece elde edemedi.