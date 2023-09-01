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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Red Bull, Verstappen'in hatası sebebiyle para cezası aldı!

Max Verstappen'in İtalya Grand Prix'si ikinci antrenman sırasında pit alanında hız yapmasının ardından Red Bull'a 500 euro para cezası verildi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen, Monza pit alanında hafta sonu için geçerli olan 80 km/s hız sınırına rağmen 84.8 km/s hız yaptı.

Sonuç olarak Red Bull, 500 euro para cezasına çarptırıldı. 

İkinci antrenman seansı Verstappen için sorunsuz bir seans olmadı. İki kez Dünya Şampiyonu hızlı turunda trafiğe yakalandığı için beşinci sırayı elde etti.

Yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi bir deneme daha yapmak için zorladı, ancak takım arkadaşı Sergio Perez'in Parabolica'da spin atıp çakıla gömülmesinin ardından çıkan kırmızı bayrak sebebiyle daha iyi bir derece elde edemedi.

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F1 takımları, esnek burunlar konusunda harekete geçen FIA'yı savunuyor!

Verstappen: "İkinci antrenmanda 'resmin tamamını' göremedim"

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Zeynep Taş
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