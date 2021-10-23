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Red Bull, Verstappen'in hasarlı arka kanadını değiştirdi

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Christian Horner, Max Verstappen'in arka kanadında bir çatlak fark edilmesinin ardından, Red Bull'un risk almadığını ve parça değişikliği yaptığını söyledi.

Red Bull, Verstappen'in hasarlı arka kanadını değiştirdi

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın önceki parçada ince bir çatlak bulduktan sonra, Max Verstappen'in aracına yeni bir arka kanat taktığını söyledi.

Amerika Grand Prix'si hafta sonunda şimdiye kadar, yüksek sıcaklık ve engebeli pist, iki büyük tartışma konusu oldu. Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, bazı takımlar için pistteki tümseklerin, beklediklerinden daha kötü olduğunu söyledi.

Horner'ın değiştirildiğini söylediği Verstappen'in arka kanadında, engebeli pistin etkisi olabilirmiş. Red Bull patronu aynı zamanda, araçların Circuit of the Americas'da sert bir sürüşe maruz kaldığını söyledi.

Horner, 3. antrenman sırasında Sky Sports'a, "Mekanikerlerden biri arka kanatta çizgi şeklinde bir çatlak fark etti. Biz de hiçbir şeyi riske atmıyoruz ve parçayı değiştiriyoruz."

"Araçların burada sert bir sürüşe maruz kaldığını görüyorsunuz. Bu yüzden mekanikerlerin hasarı fark etmesi ve parçanın değiştirilmesi iyi oldu." dedi.

Sıralama turları öncesinde sıcaklığın artması bekleniyor ancak Horner, araçlar piste çıktıktan sonra bir sorun çıkmasını beklemiyor.

Horner: "Çok farklı olmayacak. Büyük bir sıcaklık artışı olmayacak. Rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı olacak çünkü burası oldukça rüzgarlı."

"Bu özellikle ilk sektörde sürüşü zorlaştırabilir ancak umarım makul seviyede bir değişiklik olur." diye ekledi.

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