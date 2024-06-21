Red Bull, Verstappen'in "gizli testinin" ardındaki sırrı açıkladı

Formula 1 pilotları Montreal'deki yarışın ardından bu hafta sonu Barselona'ya geldiler fakat Red Bull'un, Max Verstappen ile Imola'da gizli bir test yaptığı ortaya çıktı.

Tamamen yasal olan bu testte üç kez dünya şampiyonu Verstappen, 2022 Red Bull Racing aracına bindi ve tüm gün sürüş yaptı.

Güncel versiyonu RB20'yi kullanmadığı için Verstappen, herhangi bir kısıtlamaya tabi değildi.

Verstappenen'in testi, bugün basına sızdı fakat asıl soru bu testine neden yapıldığı ve RB20'nin gelişimine katkı sağlayıp sağlamayacağıydı.

Paul Monaghan Motorsport.com'dan gelen bir soru üzerine şöyle dedi: "Max'e eski bir araçla referans vermeye çalıştık."

"Bir aracın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirirken, normalde tek referans noktanız mevcut araçtır."

"Yani 'Geçmişte şuna sahiptik ya da sonra buna sahiptik' diyebilirsiniz ama her iki aracı da aynı anda kullanmadığınız için bunun gerçekten geçerli olup olmadığı bir soru işaretidir."

"Imola'da eski aracı kullanarak Max'e aradaki farkı değerlendirebilmesi için bir referans daha vermek istedik. Buna dayanarak bize geri bildirimde bulundu ve şimdi bununla bir şeyler yapmak bize bağlı."

Kerblerdeki sorunları anlamak için yapıldı

Monaghan gerçek amacın ne olduğu sorusuna pek fazla yanıt vermemeyi seçse de, Helmut Marko bu konuda daha açıktı.

Avusturyalı danışmana göre, test günü Verstappen'in bir süredir ifade ettiği şeyle yakından bağlantılı.

"Imola yarışını kazandık ama bu tamamen Max sayesinde oldu. Orada aracın yol tutuşuyla ilgili ciddi sorunlarımız vardı."

"Daha eski bir araç kullansanız bile, bu tür şeylerin simülasyonunu düzgün şekilde yaparsınız ve hem kerbler hem de yol tutuşla ilgili gerçek sorunun ne olduğunu öğrenirsiniz."

Marko test gününün sorunları çözmede kendilerine yardım edeceğini de ekledi.