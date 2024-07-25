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Red Bull, Verstappen'in geleceğini Marko ile sağlama aldı

Red Bull, Mercedes'in Verstappen'e olan ilgisi karşısında harekete geçti ve Hollandalı pilotun geleceğini güvence altına aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull yönetimi, motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun takımda kalmasını sağlayacak yeni bir anlaşmaya vardı. Red Bull, bu hamle ile Mercedes'in Verstappen'i takıma çekme hamlelerine karşı kapıyı kapatmış oldu.

Lewis Hamilton'un gelecek sezon Ferrari'ye geçmesiyle birlikte, Mercedes'in en başından beri Hollandalı pilotu ana hedeflerinden biri olarak belirlediği biliniyor.

Bu yılın başlarında konu ile ilgili konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Onu takımımızda görmek isterim ancak önce aracımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bu, Max'in alması gereken bir karar. Griddeki herhangi bir takımın onu aracında görebilmek için yapamayacağı şey yok." demişti.

Max Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak sezon başında elde edilen bilgilere göre, bazı performans maddeleri Hollandalı pilotun takımdan erken ayrılmasına olanak sağlıyordu.

Mevcut durumda Red Bull'un takımlar şampiyonasındaki liderliği ve Verstappen'in yaz arasına girerken pilotlar şampiyonasında ilk sırada yer alması ile bu maddelerin devreye giremeyeceği anlaşıldı.
 

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Bununla birlikte, Verstappen'in menajerlik ekibi ve Helmut Marko'nun, Red Bull takım patronu Christian Horner'in bilgisi olmadan Hollandalı pilotun sözleşmesine gizli bir madde eklediği ortaya çıktı. Bu madde, Marko'nun takımdan ayrılması halinde Verstappen'in sözleşmesini feshedip edip başka bir takıma geçebilmesine olanak sağlıyor.

Marko'nun takımdaki geleceği tam anlamıyla spekülasyon haline geldiğinde, Verstappen'in de takımdaki yeri iyiden iyiye belirsizleşmişti.

Bu spekülasyonların ardından Verstappen, Marko'nun ayrılması halinde kendisinin de takımda kalmasının pek mümkün olmadığını sık sık belirtti. Bu durum, Mercedes'in Hollandalı pilotu transfer etme şansını güçlendirmişti.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde konuşan Verstappen, "Onun kalması gerektiğini her zaman net bir şekilde belirttim, bu yüzden onsuz devam edemem. Helmut, benim devam etmem ve aynı zamanda takımın geleceği için de çok önemli." demişti.

Mercedes, Red Bull'un şampiyon pilotunu ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam ederken, Motorsport.com edindiği bilgilere göre Red Bull yönetiminin Helmut Marko'nun geleceğiyle ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırmak için harekete geçtiğini öğrendi. Bu hamle, Verstappen'in takımdaki geleceğini de garanti altına alacaktı.

Konu ile ilgili kaynaklar, Helmut Marko'nun 2026 sonuna kadar takımda kalacağını taahhüt eden bir sözleşme imzaladığını belirtti.

Ayrıca Verstappen'in, takımın kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı Helmut Marko'nun görevde olmaması durumunu bahane etmeyeceğine dair, prensipte bir anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
 
Helmut Marko'nun 2026 sonuna kadar takımda kalması, Verstappen'in önümüzdeki iki yıl boyunca başka bir takıma geçme olasılığını ortadan kaldırıyor. Red Bull'un şu anda olduğu gibi iyi performans göstermeye devam etmesi halinde, Verstappen'in daha da uzun süre takımda kalmasını sağlayabilir.

Tüm bunlar, Mercedes'in gelecek yıl için genç sürücüsü Andrea Kimi Antonelli ile mi yoksa Carlos Sainz ile mi devam edeceği konusunda artık bir karar vermesi gerektiği anlamına geliyor.

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