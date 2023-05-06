Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor

Max Verstappen şu anda Formula 1'deki dokuzuncu sezonuna girmiş durumda. Hollandalı pilotun 2028 sonuna kadar anlaşması var, ki bu en az beş yıl daha yarışacağını garanti ediyor.

Hollandalı pilot Bakü'de yaptığı açıklamada, bu sözleşmeyi her halükarda tamamlayacağını ancak sonrasında bu sporda devam etmek isteyip istemeyeceğini düşüneceğini dile getirdi.

Verstappen şu anda sporda devam etmeyi düşünüyor ancak bu durumun "gelecekte değişebileceğinin" farkında. Bu kısmen Red Bull'un yeni düzenlemeler altında ne kadar rekabetçi olacağına, ama aynı zamanda Formula 1'in gittiği yöne bağlı olacak.

Giderek büyüyen takvim ve daha fazla sprint yarışının eklenmesiyle Formula 1, Verstappen'in görmek istediği yönde ilerliyor görünmüyor.

Christian Horner, Miami'de yaptığı açıklamada, "Neyse ki uzun vadeli sözleşmesi var!"

"Bunu kilit bir risk olarak görmüyoruz. Max'in kendi fikri var ve bunu ifade etmekten çekinmiyor."

"Bence sürücülerin bir konuda fikir sahibi olması ve bunu dile getirmesi iyi bir şey çünkü sürücüler kesinlikle klişeleşmemeli."

"Fernando Alonso, yıllar önce 41 yaşında hâlâ Formula 1'de yarışacağını düşünür müydü? Muhtemelen hayır."

"30'lu yaşlarının sonundaki Lewis Hamilton için de durum aynı. Bu açıdan geleceği tahmin etmek çok zor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Horner'a göre sprint yarışları geliştirilmeli

Horner sprint yarışlarında iyileştirilmesi gereken pek çok alan olduğunu da kabul ediyor.

"Bence sprint yarışını Grand Prix'den ayırmak iyi bir hamle oldu. Fakat hâlâ sıkıntı yaratan noktaları ortadan kaldırmak için düzenlemelerde değiştirmemiz gereken şeyler var."

"Örneğin, sadece bir antrenmandan sonra aracı değiştirmenize izin verilmemesini anlaşılmaz buluyorum."

"Özellikle koşulların çok hızlı değişebildiği cadde pistlerinde artık bir şeyleri değiştirmenize veya düzeltmenize izin verilmemesini tamamen saçma."

"Bence lastik kullanımını da değiştirmeliyiz. Örneğin sprint sıralama turlarının üçüncü bölümü için serbest lastik seçimi görmeyi tercih ederim."

"Bir yandan da değişimin başlangıçta asla popüler olmadığını hesaba katarak, buna zaman vermeliyiz. Fakat yine de ilk başta bu yılki altı sprint yarışını yapmalı, ardından tüm verileri doğru şekilde analiz etmeli ve kendimize şu soruyu sormalıyız: Bu spora gerçekten ne kazandırdı? Spora bir şey kattı mı ve değiştirmemiz gereken unsurlar var mı?"