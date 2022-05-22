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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Red Bull, Verstappen'in DRS sistemini değiştirdi

Red Bull, dün yaşadığı sorunun ardından Max Verstappen'in DRS sistemini değiştirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull, Verstappen'in DRS sistemini değiştirdi
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Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarındaki son denemesinde DRS sorunu yaşamış ve bundan ötürü yavaş kalmıştı.

DRS açılmadığı için güç kaybettiğini düşünen Verstappen turu bıraktı fakat ilginç şekilde o turun arka düzlüğünde DRS sorunsuz açıldı.

Bu kafa karıştırıcı sorunun ardından Red Bull, sistemi dikkatlice taradı ve sonuç olarak sistemi değiştirme kararı aldı.

Takımlar yarış öncesinde kapalı park kurallarını delmeden hasarlı veya bozuk parçaları değiştirme imkanlarına sahipler. Bu açıdan Red Bull, yarış öncesinde sistemi aynı versiyonla değiştirdi.

Çıkarılan sistem, takılanla aynı olduğu için de Verstappen herhangi bir ceza almayacak.

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