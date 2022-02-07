Red Bull: "Verstappen'in başarısının temelinde 'risk yoksa eğlence yok' yaklaşımı vardı"

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Verstappen, geçtiğimiz yıl Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda Lewis Hamilton'ı geçerek sürücüler şampiyonluğunu aldı ve Mercedes'in hibrit dönemdeki hakimiyetini sona erdirdi.

Bu, Verstappen en başından beri şampiyon olmak için gereken yeteneğe sahip olduğunu kanıtladığı için, Red Bull'un ona olan inancını zirveye ulaştırdı.

Red Bull, genç sürücü kariyerinde Verstappen'le anlaşma imzalamak için Mercedes ile rekabet etmişti. Motor sporları danışmanı Helmut Marko, durumu farklı bir şekilde ele aldığı için Milton Keynes merkezli takımını övdü.

Motorsport.com Hollanda tarafından yayımlanan "Formula Max" kitabına konuşan Marko, Red Bull'un işe Mercedes'in yaklaşamadığı bir tavırla yaklaştığını söyledi.

Marko, "Max'ın Mercedes'le de konuştuğunu elbette biliyorduk ama Mercedes ile Formula 1'e çabucak gelemezdi."

"Onlar, yeni gelen biriyle bu tip riskler almazlar. Ancak benim onu imzalayıp Formula 1'e koymaktaki planım, Mercedes'i geçmek değildi. Onun Formula 1'e hazır olduğunu gördüm ve gerçekten de öyle oldu."

"Genel olarak şunu söyleyebilirim: Red Bull, Mercedes'e kıyasla farklı. Bizim daha fazla 'risk yoksa, eğlence yok' şeklinde bir düşünce yapımız var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

Takım, Verstappen'i 17 yaşında Formula 1'e getirdikleri için o dönem eleştiri almıştı. Marko, Red Bull'un, doğru kararı verdiğinden hiç şüphe duymadığını söyledi.

Marko, "Eleştiri almayı bekliyorduk ama bu hesaplanmış bir riskti."

"Max'e Toro Rosso'da kurallar dahilinde uygun olan bütün testleri verdik."

"İlk antrenmanını takvimdeki en zor pistlerden birinde, Suzuka'da yaptı. Böylesine zor bir pistte nasıl baş edeceğini görmek güzeldi."

"Genel olarak ilk F1 sezonu için çok iyi hazırlık yapıldı. Tabii ki her zaman bir risk oluyor çünkü junior kategoride başarılı olan sürücüler Formula 1'de de başarılı olmak zorunda değiller."

"Ancak onunla yaptığım konuşmada, onun zamanının ötesinde olduğuna emin oldum. Hem fiziksel hem de mental olarak Formula 1 için yeterince güçlüydü. Kararımızdan hiç şüphe etmedik."

"Max, Toro Rosso'da daha tecrübeli olan Carlos Sainz ile takım arkadaşıydı. Sainz, junior seride daha tecrübeliydi ancak Max hemen aynı seviyede başladı." dedi.

Verstappen'in F1'deki gelişimi hızlı oldu ve Marko, Hollandalı'nın artık Red Bull ve Toro Rosso'daki ilk yıllarına kıyasla çok daha farklı bir sürücü olduğunu söyledi.

Marko, "O olgunlaştı."

"Fark olarak örneğin, 2021'de antrenman sırasında bir problem yaşadıysak, sakin kaldı."

"Önceki yıllarda pitte sinirlenir ve bağırırdı. Şimdi bunu değiştiremeyeceğini ve mühendislerin de bir şey yapamayacağını biliyor. Bu nedenle bir sonraki seansa ya da bir sonraki fırsata daha fazla odaklanıyor."

"Önceden sahip olduğu sabırsızlık bazen yarışlarında da görülebiliyordu. Örneğin tur bindirilen araçlar önünden çekilmediğinde. Bunu kesinlikle zamanla öğrendi." dedi.