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Önceki / Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor

Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen'in baş mekanikeri Lee Stevenson, Red Bull'un kararıyla görevinden ayrıldı ve artık farlı bir rol üstlenecek.

paylaşım
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Red Bull, Verstappen'in baş mekanikerini değiştiriyor

Pek çok Red Bull ve Formula 1 fanı, Lee Stevenson'ın yüzünü biliyor. Çünkü Stevenson, 2016'dan beri Max Verstappen'in baş mekanikerliğini yapıyor ve Hollandalı pilotun öne çıktığı yarışlarda sık sık ekrana geldi.

Ayrıca Stevenson önderliğindeki mekaniker ekibi, geçen yılki Macaristan GP öncesi yaşanan kaza da dahil olmak üzere, Hollandalı pilot için epey verimli işler yapmayı başardılar.

Ancak Verstappen'in "1 numaralı mekanikeri" Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, artık Verstappen'in ana mekanikeri olmayacağını açıkladı.

 

İngiliz mühendis, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ayrılığı doğrularken, yeni görevi hakkında detay vermedi.

Bununla beraber RacingNews365'e göre, gösteri araçlarıyla ilgili departmanın baş mekanikeri olacak.

Verstappen'in yeni baş mekanikerinin kim olacağı ise belirsiz.

Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı

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Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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