Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Red Bull, Verstappen’in ayrılık ihtimaline karşı Bearman’ı radarına aldı

Max Verstappen’in takımdan ayrılarak McLaren’a geçeceği yönündeki güçlü iddialar sürerken Red Bull’un, Ollie Bearman’ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, 2026 sezonuna zayıf gibi bir başlangıç yaptı. Yeni kurallar döneminde, ilk 9 yarışta henüz galibiyetle tanışamayan Hollandalı pilotun, geçtiğimiz Avusturya GP hafta sonunda McLaren ile görüşmeler yaptığı öğrenilmişti. Basına ulaşan son raporlara göre bu görüşmeler ciddi bir boyuta ulaştı ve McLaren, Verstappen’e finansal sınırları zorlayan devasa bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Üstelik Verstappen’in yakın dostu ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase’nin de McLaren’a katılacak olması, ihtimalleri daha da güçlendiriyor.

Eğer bu ayrılık gerçekleşirse, Verstappen’in McLaren koltuğuna oturmasıyla Oscar Piastri’nin Red Bull’a gelebileceği ve Isack Hadjar’ın takım arkadaşı olabileceği konuşuluyordu. Ancak Red Bull’un “B planı” için Bearman ile ilgilendiği öne sürüldü.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

David Croft, Red Bull’un Bearman’a olan ilgisini, şu anki Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies’in eski Ferrari kariyerine bağlayarak şu ifadeleri kullandı: "Laurent Mekies, zamanında Ollie Bearman’ı Ferrari Sürücü Akademisi’ne kontratla dahil eden isimdi.” 

“Red Bull’un Ollie Bearman’ı çok ama çok yakından takip ettiğini biliyorum. Eğer Ollie için yakın zamanda Ferrari'de bir koltuk açılmazsa, bu durum hem Red Bull hem de Ollie için harika bir alternatif seçeneğe dönüşebilir."

Hâlâ Ferrari Akademisi üyesi olan 21 yaşındaki Bearman, F1 dünyasında yeteneğini çoktan ispatlamış bir isim. 2024 Suudi Arabistan GP'sinde Carlos Sainz'ın apandis ameliyatı nedeniyle ani bir kararla Formula 2 aracından inip Ferrari koltuğuna oturan ve ilk yarışında puan alarak herkesin taktirini toplayan genç pilot, aynı yıl Haas ile çıktığı iki antrenman seansında da göz doldurmuştu.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

2025 sezonu için Ferrari motoru kullanan Haas takımında tam zamanlı yarışmaya başlayan Britanyalı pilot, bu yılki performansıyla kendini kanıtlamaya devam ediyor. 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Yavaş ama sorunsuz olmaktansa hızlı olup dayanıklılık sorunu yaşamayı tercih ederim"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

World Superbike
World Superbike
Donington
WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

Clarkson’dan Verstappen anısı: "Tanıdığım en kibar insanlardan biri"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Clarkson’dan Verstappen anısı: "Tanıdığım en kibar insanlardan biri"

Newey: "Yaşadığımız tüm zorluklar yakında bir anı olacak"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Newey: "Yaşadığımız tüm zorluklar yakında bir anı olacak"

Son Haberler

Steiner'den Verstappen'e uyarı: "McLaren, Red Bull'dan daha iyi bir takım değil"

Formula 1
F1 Formula 1
Steiner'den Verstappen'e uyarı: "McLaren, Red Bull'dan daha iyi bir takım değil"

WSSP Donington 2. yarış: Booth-Amos’tan çifte zafer, Can Öncü 8. sırada

Supersport
MSS Supersport
WSSP Donington 2. yarış: Booth-Amos’tan çifte zafer, Can Öncü 8. sırada

WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 2. yarış: Bulega rahat farkla zirvede, Bahattin kazasının ardından 19. sırada

Hamilton: "Britanya GP startında 19 yaşındaki Antonelli'den daha hızlıydım!"

Formula 1
F1 Formula 1
Hamilton: "Britanya GP startında 19 yaşındaki Antonelli'den daha hızlıydım!"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle