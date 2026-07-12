Red Bull, Verstappen’in ayrılık ihtimaline karşı Bearman’ı radarına aldı

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, 2026 sezonuna zayıf gibi bir başlangıç yaptı. Yeni kurallar döneminde, ilk 9 yarışta henüz galibiyetle tanışamayan Hollandalı pilotun, geçtiğimiz Avusturya GP hafta sonunda McLaren ile görüşmeler yaptığı öğrenilmişti. Basına ulaşan son raporlara göre bu görüşmeler ciddi bir boyuta ulaştı ve McLaren, Verstappen’e finansal sınırları zorlayan devasa bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Üstelik Verstappen’in yakın dostu ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase’nin de McLaren’a katılacak olması, ihtimalleri daha da güçlendiriyor.

Eğer bu ayrılık gerçekleşirse, Verstappen’in McLaren koltuğuna oturmasıyla Oscar Piastri’nin Red Bull’a gelebileceği ve Isack Hadjar’ın takım arkadaşı olabileceği konuşuluyordu. Ancak Red Bull’un “B planı” için Bearman ile ilgilendiği öne sürüldü.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

David Croft, Red Bull’un Bearman’a olan ilgisini, şu anki Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies’in eski Ferrari kariyerine bağlayarak şu ifadeleri kullandı: "Laurent Mekies, zamanında Ollie Bearman’ı Ferrari Sürücü Akademisi’ne kontratla dahil eden isimdi.”

“Red Bull’un Ollie Bearman’ı çok ama çok yakından takip ettiğini biliyorum. Eğer Ollie için yakın zamanda Ferrari'de bir koltuk açılmazsa, bu durum hem Red Bull hem de Ollie için harika bir alternatif seçeneğe dönüşebilir."

Hâlâ Ferrari Akademisi üyesi olan 21 yaşındaki Bearman, F1 dünyasında yeteneğini çoktan ispatlamış bir isim. 2024 Suudi Arabistan GP'sinde Carlos Sainz'ın apandis ameliyatı nedeniyle ani bir kararla Formula 2 aracından inip Ferrari koltuğuna oturan ve ilk yarışında puan alarak herkesin taktirini toplayan genç pilot, aynı yıl Haas ile çıktığı iki antrenman seansında da göz doldurmuştu.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

2025 sezonu için Ferrari motoru kullanan Haas takımında tam zamanlı yarışmaya başlayan Britanyalı pilot, bu yılki performansıyla kendini kanıtlamaya devam ediyor.