Red Bull, Verstappen'in arka kanadının neden çatladığını bilmiyor

Verstappen'in son antrenman seansında silinen güçlü turunun ardından Red Bull, onun arka kanadında bir çatlak olduğunu fark etti.

Takım sıralamalardan önce arka kanadı güçlendirmek için tamir etmeye karar verdi. Aynı zamanda Sergio Perez'in arka kanadı da güçlendirildi.

Sorunun tam olarak neden kaynaklandığını bilmeyen takım, yarıştan önceki gece daha fazla analiz yapacağını açıkladı.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Her zaman bir şeyler oluyor. Hiçbir zaman stressiz seans olmaz."

"Max bir şeye mi vurdu bilmiyorum çünkü oldukça büyük bir çatlak vardı. Diğer araçta ya da diğer kanatlarda bir şey yok."

"Her iki araçta kanatları güçlendirmek için izin aldık. Gece daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.

Arka kanatla ilgili endişelere rağmen Verstappen ve Perez, sıralamalarda güçlü performans sergilediler ve 1 ile 3. sıraları kazandılar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes'in ilk antrenman seansındaki güçlü performansı sürdürememesinin ardından Horner, sıralamalarda iyi sonuç elde ettiklerini söyledi.

Horner, "Dün piste ilk çıktığımızdaki ayarlar pek iyi değildi. Ardından aracı iyi bir şekilde ayarladığımızı düşünüyorum."

"Çekişi iyileştirdik ve aracın tümseklerdeki performansını iyileştirmeyi başardık. Pilotlar kesinlikle... Onların kendilerine olan güvenin arttığını görüyorsunuz. Bunun büyük etkisi oldu."

"Özellikle orta lastiklerde, bir ara onların 3. seansta daha iyi olup olmayacağını tartıştık." dedi.