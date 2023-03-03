Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, ilk antrenman seansının ardından Max Verstappen'in aracında bazı sorunlar olduğunu söyledi.
Red Bull pilotu Max Verstappen, testlerde yeni Red Bull RB19'dan oldukça memnun görünüyordu ancak Bahreyn'deki ilk seansta durum pek de öyle değildi.
Hollandalı pilot, ilk seansta araçla birkaç kez boğuşurken görüldü. Ayrıca hem orta hem de yumuşak hamurda, takım arkadaşı Sergio Perez'den yavaştı.
İlk seansın ardından konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Verstappen'in sadece kendi aracında ortaya çıkan yol tutuş ve ayar problemleriyle boğuştuğunu açıkladı.
Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Bilinmeyen bir nedenden dolayı Max'in aracının davranışı değişti ve bunu şu anda açıklayamıyoruz."
"Sıcaklık biraz farklı. Neler olduğunu ve aracın neden testlerde olduğundan farklı davrandığını bulmamız gerekiyor."
"Takımın bu sorunu ikinci antrenman seansının başlangıcına kadar çözebileceğine eminim fakat teorik olarak aynı şekilde ayarlanması gereken iki araçtan yalnızca birini etkilemesi ilginç." dedi.
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