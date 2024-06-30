Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman
Helmut Marko'ya göre Red Bull'un Max Verstappen'i Lando Norris'in pist limitleri soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyarmaması, Avusturya Grand Prix'sinin sonundaki kazayı önleyebilirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Verstappen ve Norris, Pazar günü Red Bull Ring'de yapılan yarışın son turlarında, McLaren pilotunun pist limitleri nedeniyle üç kez siyah-beyaz bayrak uyarısı almasının ardından pistin 3. virajında bir temas yaşadılar.
Norris'e bu sebepten beş saniye ceza gelmeden önce ikili çarpıştı. Bu temas sonucu iki pilotun da lastikleri patladı ve Verstappen 10 saniye ceza aldı.
Yarış sonrası Red Bull'un kendi televizyon kanalı ServusTV'ye konuşan Marko şunları söyledi: "Zafer birkaç faktör yüzünden kaybedildi."
"Verstappen'in ikinci pit stopunun yanlış gitmesi, Lando'nun DRS mesafesine girmesi ve ayrıca sert lastiklerin sıcak havada daha iyi bir seçim olacağı varsayımımız."
"Sıcaklıklar daha düşüktü, bu da Lando'nun son stintte yeni lastiklere sahip olduğu ve bizim de kullanılmış lastiklere sahip olduğumuz anlamına geliyordu."
"Ancak her ikisinin de gereksiz yere sert sürdüğünü söyleyebilirim. Bunun için belki de biz suçlanabiliriz: Lando'ya karşı pist limitleriyle ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü biliyorduk."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton
"Ancak cezalandırılıp cezalandırılmayacağını ve nasıl cezalandırılacağını bilmiyorduk. Yine de geriye dönüp baktığınızda, 'Tamam, bırak gitsin' diyebilirdik."
"Ama iyi tarafından bakalım, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında farkı açtık."
Ayrıca Red Bull'un motor sporları danışmanı Marko'ya göre Verstappen'in ikinci pit stopundan sonraki turunda lastiklerinin kilitlenmesi Norris'in zafer şansını elde etmesini sağladı.
Verstappen o noktaya kadar yarışı kontrol etmişti, ilk stintte orta lastiklerdeki hızı Norris'inkinden çok daha iyiydi, McLaren sert lastiklerdeki ikinci stintleri ilerledikçe yaklaşmaya başladı.
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