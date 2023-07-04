Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Red Bull pilotu Max Verstappen, rahat şekilde lider götürdüğü Avusturya GP'nin bitimine iki tur kala pite gelmek istediğini söyledi.

Hollandalı pilot, ikinci sıradaki Charles Leclerc ile arasında yeterli fark olduğu için pit stop yapmak ve en hızlı tur puanını da almak istiyordu.

Red Bull başlangıçta sıcak bakmasa da, sonrasında kendisini pite almayı kabul etti.

Yarışa lider dönen Hollandalı pilot, son turda en hızlı zamanı yaparak, hafta sonunu maksimum puanla kapatmış oldu.

Bu konu hakkında OE24'e konuşan Helmut Marko, şöyle dedi: "Elbette biraz gericiydi."

"Pit stop esnasında her zaman zorluklar yaşanabilir ama Max'in fikrini değiştirmek mümkün değil."

"Gece iyi uyumak için en hızlı tura ihtiyacı vardı!"

"Bunu yapmaya karar verdik çünkü sürücülerimizin mutlu olmasını istiyoruz."

Verstappen'in pist limitlerinden hiç şikayet etmemesi sorulduğunda Marko, "Sıralama turlarında pist sınırlarıyla ilgili bir sorun yaşadı fakat yarıştan önce gerekli dersleri çıkardı."

"Max kendinden çok emin şekilde sürdü ve takım radyosundan bizimle sanki öğle yemeği yiyormuş gibi iletişime geçti." dedi.

Red Bull bu hafta sonu galibiyete ulaşırsa ark arkaya 11. zaferini alacak bu alanda 11 galibiyeti olan McLaren'ı yakalayacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory after the race Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images