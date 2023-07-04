Kayıt Ol
Önceki / Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'i mutlu edebilmek adına son anlarda pit stop yapmayı kabul ettiklerini söyledi.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Red Bull pilotu Max Verstappen, rahat şekilde lider götürdüğü Avusturya GP'nin bitimine iki tur kala pite gelmek istediğini söyledi.

Hollandalı pilot, ikinci sıradaki Charles Leclerc ile arasında yeterli fark olduğu için pit stop yapmak ve en hızlı tur puanını da almak istiyordu.

Red Bull başlangıçta sıcak bakmasa da, sonrasında kendisini pite almayı kabul etti.

Yarışa lider dönen Hollandalı pilot, son turda en hızlı zamanı yaparak, hafta sonunu maksimum puanla kapatmış oldu.

Bu konu hakkında OE24'e konuşan Helmut Marko, şöyle dedi: "Elbette biraz gericiydi."

"Pit stop esnasında her zaman zorluklar yaşanabilir ama Max'in fikrini değiştirmek mümkün değil."

"Gece iyi uyumak için en hızlı tura ihtiyacı vardı!"

"Bunu yapmaya karar verdik çünkü sürücülerimizin mutlu olmasını istiyoruz."

Verstappen'in pist limitlerinden hiç şikayet etmemesi sorulduğunda Marko, "Sıralama turlarında pist sınırlarıyla ilgili bir sorun yaşadı fakat yarıştan önce gerekli dersleri çıkardı."

"Max kendinden çok emin şekilde sürdü ve takım radyosundan bizimle sanki öğle yemeği yiyormuş gibi iletişime geçti." dedi.

Red Bull bu hafta sonu galibiyete ulaşırsa ark arkaya 11. zaferini alacak bu alanda 11 galibiyeti olan McLaren'ı yakalayacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory after the race

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek
Daha fazlası
Ezel Tan
Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Formula 1
Avusturya GP

Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek Piastri güncellenmiş araca Silverstone'da geçecek

Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Formula 1
Avusturya GP

Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı Pirelli, Macaristan ve Belçika için lastik seçimlerini açıkladı

Son Haberler

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

F1 Formula 1
Avusturya GP

Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser Silverstone'a güncellemelerle gelen Mercedes, yarış için iyimser

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey" Norris: "Hamilton'a karşı yarışmak 'havalı' bir şey"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

F1 Formula 1
Avusturya GP

McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi" McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık" Marko: "Pit stopu Verstappen'i mutlu etmek için yaptık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol