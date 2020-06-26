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Formula 1 / Haberler

Red Bull: "Verstappen yarışmak için yaşıyor ve şampiyonluk yolunda herkesi yenebilir"

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Red Bull: "Verstappen yarışmak için yaşıyor ve şampiyonluk yolunda herkesi yenebilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Haz 2020 16:26

Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Max Verstappen'in dünya şampiyonu olabilmek için Formula 1'deki herkesi yenebileceğini düşünüyor.

Red Bull Racing, 2020 sezonunda Alex Albon ve Max Verstappen ikilisiyle yarışacak ve her iki şampiyonada da başarılı olmak istiyor.

Takımın temel hedefinin Verstappen'i şampiyon yapmak olduğu defalarca kez söylendi ve Christian Horner, genç sürücünün griddeki herkesi yenerek şampiyon olabileceğinden emin.

"Hem Max hem de Alex piste çıkmak için can atıyorlar ancak Max, Avusturya'da üst üste üçüncü galibiyetini kazanma şansına sahip. Max, 2018 ve 2019'da iki galibiyet almayı başardı ve bu sezonun başlangıç için iyi durumda gibi görünüyor. Dayanıklılık antrenmanları üzerinde çok çalışıyor ve muhtemelen Avustralya öncesine kıyasla daha iyi durumda."

"Max yarışmak için yaşıyor ve kendisine bunu yapabileceği araçlar verebilirsek, o zaman şampiyonluk yolunda herkesi yenebilecek yeteneğe sahip."

"Unutulmamalı ki Mercedes bu sezona açık şekilde favori olarak başlıyor. Altı yıldır şampiyon oluyorlar. Ama çok iyi bir pozisyondaymışız gibi hissediyoruz ve lidere meydan okuyabilecek bir zihniyetle sezona başlıyoruz."

Silverstone testini ise şöyle yorumladı:

"Alex Silverstone'da 100 kilometrelik bir sürüş yaptı ve bu da 30 turun biraz üzerine denk geliyor. Bence bu, ilk yarıştan önce yarış zihniyetine dönmesine yardımcı oldu."

"Motor tedarikçisindeki değişiklik nedeniyle iki yıl önceki aracı kullanmak lüksümüz yoktu. Bu yüzden yeterince tur yoktu ve Alex'in İngiltere'de olmasından ötürü iki sürücüyle çalışmaya değmeyecekti."

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Editör Hujber Dávid

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