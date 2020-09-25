Red Bull: "Verstappen ve Newey, 2021'de takımda kalacak"

Verstappen'in önceki sözleşmesinde, dünya şampiyonasında ilk üçe girememesi halinde takımdan ayrılabileceği önünde bir madde olduğu söyleniyordu.

Verstappen'in yeni sözleşmesinde de bir takım maddeler olduğu söyleniyor ve taraflar bu konuda konuşmak istemediler.

Genç sürücü ilk dokuz yarışta üç kez yarış dışı kaldı ve bunların üçü de mekanik arızalardan ötürüydü. Bu da takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları ve takımdan ayrılmasını sağlayacak maddeyi yeniden gündeme getirdi.

Eğer Honda, işleri daha iyi hale getiremezse Verstappen'in RedBull'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

Horner bu konuda şöyle dedi: "Herkesin bildiği üzere, bir sürücü ile bir takım arasındaki sözleşme her zaman gizlidir ve her zaman gizli kalacaktır."

"Ama şunu söylemem gerekiyor: Max Verstappen'in gelecek yıl da bir Red Bull Racing aracının içerisinde olacağından yüzde yüz eminim."

Ayrıca takımın baş tasarımcısı Adrian Newey'nin de Aston Martin'e katılacağı yönünde dedikodular var.

Horner bununla ilgili şöyle dedi: "Adrian 14 yıldır bizimle birlikte ve kendisini takım içerisinde çok iyi hissediyor. Son yıllarda biraz uzaklaştı, ancak hâlâ çok motive. Ve şunu söyleyebilirim ki kesinlikle gelecek yıl da bizimle olacak."

Ayrıca basın toplantısında Toyoharu Tanabe'ye Honda'nın 2021'den sonra F1'de devam edip etmeyeceği soruldu.

Tanabe bu soruya şöyle yanıt verdi: "Honda'da esas olarak teknik konularla ilgileniyorum ve bu tür konularla ilgili hiçbir fikrim yok."