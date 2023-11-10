Red Bull: "Verstappen artık yarışları okumakta çok iyi"

Geçtiğimiz hafta sonu Brezilya Grand Prix'sinde McLaren'den Lando Norris hem sprintte hem de ana yarışta Verstappen'i tehdit edebilecek gibi görünüyordu, ancak Dünya Şampiyonu yine arayı açtı ve liderliğini korudu.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre bu, Verstappen'in her zaman kontrolü elinde tutmak için hızını ve lastiklerini yönetme konusunda bir usta olmasıyla ilgili.

Horner, "Herkesin yarışta hızını farklı şekilde yönettiğini düşünüyorum ama Max'in yarışı okuma konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Orta sektörde birinin kendisinden zaman aldığını gördüğünde paniğe kapılmıyor çünkü uzun vadeli bakıyor."

"Bence nerede olduğuna dair içsel bir güvene sahip." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Horner, Verstappen'in önceki sezonlarda edindiği bilginin ödüllerini şimdi aldığını düşünüyor.

Horner, Verstappen'in lastik yönetimini mükemmel bir şekilde değerlendirme yeteneğini ne zaman geliştirdiği sorusuna şu yanıtı verdi: "2019, sanırım o dönemde gerçekten çok büyük bir adım attı."

"Mercedes 2020'de roket gibi fırladı ama biz yine de o yıl bazı yarışları kazanmayı başardık. Ve tabii ki 2021 yılı da muazzamdı."

Ancak Verstappen F1'de kazanmanın kolay görünmesini sağlamış olsa da, Brezilya gibi yarışların yönetilmesinin kolay olmadığını söylüyor.

Dünya Şampiyonu, "Belki dışarıdan tamamen kolay görünüyor ama bence stintlerin çoğunda Lando tur zamanımı yakalamış durumdaydı."

"Her zaman son 5-10 turda lastik derecemiz daha iyi gibi görünüyordu. Ama evet, her stintin başında kesinlikle çok fazla odaklanmam gerekiyordu ve hata yapma lüksüm yoktu."

"Buralarda, yüksek bozulmaya sahip pistlerde sürüş kolay değil. Gerçekten odaklanmanız gerekiyordu." dedi.