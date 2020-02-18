Red Bull ve AlphaTauri test programını açıkladı

2020 Formula 1 sezonunun ilk testi olan Barcelona testi yarın itibariyle başlayacak ve takımların büyük bir kısmı test programını açıkladı.

Bugün AlphaTauri ve Red Bull da test programlarını duyurdular.

Buna göre Red Bull testin ilk gününde Max Verstappen, ikinci gününde ise Alex Albon'la sürüş yapacak. Üçüncü günde ise sabah Verstappen, öğleden sonra ise Albon test yapacak.

AlphaTauri, testin ilk gününde Daniil Kvyat, ikinci gününde Pierre Gasly ile sürüş yapacak. Son günün sabahında Kvyat, öğleden sonra ise Gasly test yapacak.

Test programı:

19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat Mercedes Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Ferrari S. Vettel C. Leclerc (Sabah) S. Vettel (Ö. Sonra) C. Leclerc Red Bull Max Verstappen Alexander Albon Max Verstappen (Sabah)

Alexander Albon (Ö. Sonra) Racing Point S. Perez (Sabah) Lance Stroll (Ö. Sonra) Sergio Perez Lance Stroll Williams G. Russell (Sabah)

N. Latifi (Ö. Sonra) G. Russell N. Latifi Renault Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı AlphaTauri D. Kvyat P. Gasly D. Kvyat (Sabah) P. Gasly (Ö. Sonra) Haas K. Magnussen R. Grosjean R. Grosjean (Sabah) K. Magnussen (Ö. Sonra) McLaren Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Alfa Romeo R. Kubica (Sabah)

A. Giovinazzi (Ö. Sonra) K. Raikkonen A. Giovinazzi

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