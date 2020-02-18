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Formula 1 / Son dakika

Red Bull ve AlphaTauri test programını açıkladı

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Red Bull ve AlphaTauri test programını açıkladı
Ekleyen:
, Editör
18 Şub 2020 10:17

Red Bull ve AlphaTauri, Barcelona testi için belirledikleri programı açıkladılar.

2020 Formula 1 sezonunun ilk testi olan Barcelona testi yarın itibariyle başlayacak ve takımların büyük bir kısmı test programını açıkladı.

Bugün AlphaTauri ve Red Bull da test programlarını duyurdular.

Buna göre Red Bull testin ilk gününde Max Verstappen, ikinci gününde ise Alex Albon'la sürüş yapacak. Üçüncü günde ise sabah Verstappen, öğleden sonra ise Albon test yapacak.

AlphaTauri, testin ilk gününde Daniil Kvyat, ikinci gününde Pierre Gasly ile sürüş yapacak. Son günün sabahında Kvyat, öğleden sonra ise Gasly test yapacak.

Test programı:

  19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat
Mercedes

Açıklanmadı

Açıklanmadı

Açıklanmadı
Ferrari Germany S. Vettel

Monaco C. Leclerc (Sabah)

Germany S. Vettel (Ö. Sonra)

 Monaco C. Leclerc
Red Bull Netherlands Max Verstappen Thailand Alexander Albon Netherlands Max Verstappen (Sabah)
Thailand Alexander Albon (Ö. Sonra)
Racing Point

Mexico S. Perez (Sabah)

Canada Lance Stroll (Ö. Sonra)

 Mexico Sergio Perez Canada Lance Stroll
Williams

United Kingdom G. Russell (Sabah)
Canada N. Latifi (Ö. Sonra)

United Kingdom G. Russell

Canada N. Latifi
Renault

Açıklanmadı

 Açıklanmadı

Açıklanmadı
AlphaTauri Russian Federation D. Kvyat France P. Gasly

Russian Federation D. Kvyat (Sabah)

France P. Gasly (Ö. Sonra)
Haas

Denmark K. Magnussen

France R. Grosjean

France R. Grosjean (Sabah)

Denmark K. Magnussen (Ö. Sonra)
McLaren Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı
Alfa Romeo

Poland R. Kubica (Sabah)
Italy A. Giovinazzi (Ö. Sonra)

 Finland K. Raikkonen Italy A. Giovinazzi

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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