Red Bull ve AlphaTauri test programını açıkladı
Red Bull ve AlphaTauri, Barcelona testi için belirledikleri programı açıkladılar.
2020 Formula 1 sezonunun ilk testi olan Barcelona testi yarın itibariyle başlayacak ve takımların büyük bir kısmı test programını açıkladı.
Bugün AlphaTauri ve Red Bull da test programlarını duyurdular.
Buna göre Red Bull testin ilk gününde Max Verstappen, ikinci gününde ise Alex Albon'la sürüş yapacak. Üçüncü günde ise sabah Verstappen, öğleden sonra ise Albon test yapacak.
AlphaTauri, testin ilk gününde Daniil Kvyat, ikinci gününde Pierre Gasly ile sürüş yapacak. Son günün sabahında Kvyat, öğleden sonra ise Gasly test yapacak.
Test programı:
|19 Şubat
|20 Şubat
|21 Şubat
|Mercedes
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|Ferrari
|S. Vettel
|
C. Leclerc (Sabah)
S. Vettel (Ö. Sonra)
|C. Leclerc
|Red Bull
|Max Verstappen
|Alexander Albon
| Max Verstappen (Sabah)
Alexander Albon (Ö. Sonra)
|Racing Point
|
S. Perez (Sabah)
Lance Stroll (Ö. Sonra)
|Sergio Perez
|Lance Stroll
|Williams
|
G. Russell (Sabah)
|
G. Russell
|
N. Latifi
|Renault
|
Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|AlphaTauri
|D. Kvyat
|P. Gasly
|
D. Kvyat (Sabah)
P. Gasly (Ö. Sonra)
|Haas
|
K. Magnussen
|
R. Grosjean
|
R. Grosjean (Sabah)
K. Magnussen (Ö. Sonra)
|McLaren
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Alfa Romeo
|
R. Kubica (Sabah)
|K. Raikkonen
|A. Giovinazzi
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Red Bull ve AlphaTauri test programını açıkladı
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|Seans
|Tarih
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|İçerik
|FP1
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Per 12 Mar
Cum 13 Mar
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Cum 13 Mar
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01:00
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|FP3
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Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
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23:00
14:00
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|Sıralama
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Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
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