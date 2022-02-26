Red Bull ve Mercedes'in Bahreyn'e "farklı bir araçla" gelmeleri bekleniyor

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Geçen sezon şampiyonluk için savaşan iki takım Mercedes ve Red Bull, testin ilk iki gününde Ferrari ve McLaren'a göre zayıf bir görünüm sergiledi, öyle ki yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton Perşembe günü zaman tablosunun en yavaş ismi oldu.

Son sıra, Hamilton'ı görmeye hiç alışkın olmadığımız bir sıra.

Fakat sadece bir günde her şey değişti ve İngiliz sürücü 1.19.138 ile son günün ve testlerin en hızlı turunu atarak zirvede yer aldı. Takım arkadaşı George Russell'ın da ikinci olmasıyla Mercedes günü ilk iki sırada tamamladı.

Elini yükselten bir diğer takım da Red Bull oldu. Testlerin son gününü Sergio Perez üçüncü, Max Verstappen ise dördüncü sırada tamamladı.

Red Bull ve RB18'in radikal sidepodları, takımın kasıtlı olarak aracı ve tüm sırlarını testin en başından beri gizli tutmasından da ötürü, testlerin odak noktalarından biriydi.

Ancak takımın bu aracı Bahreyn'e götürmesi beklenmiyor.

F1.com gazetecisi Lawrence Barretto, "Bu aracın sadece erken dönem için bir test aracı olduğu ortaya çıktı."

"Kaynaklar, Red Bull'un her zaman planlandığı gibi Bahreyn'e önemli ölçüde geliştirilmiş bir araç getireceğini ve hem dayanıklılık hem de sistem kontrollerine odaklanan oldukça verimli bir açılış testinden sonra, gelecek hafta dikkatlerini performans peşinde koşmaya çevireceklerini söylüyor." dedi.

Helmut Marko, İspanya'ya getirdikleri aracın Bahreyn'de test ettikleri araçtan farklı olacağını söyledi. Bu araç da muhtemelen Bahreyn GP'sine çıkacak araçtan farklı olacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in de aynı şekilde Bahreyn'e bambaşka bir araç getirmesi bekleniyor.

Barretto şunları ekledi: "Barselona'daki ana rakipleri Red Bull'dan göreli olarak daha iyi görünen Mercedes, İspanya'da üç gün boyunca araca güncellemeler getirdi, onların da Bahreyn'e yoğun bir şekilde geliştirilmiş bir araç getirmesi bekleniyor. Bu stratejilerini önceki yıllarda birkaç kez daha gördük.”

Dünya şampiyonları Cuma günü yarış koşularını simüle etmek için dikkatlerini yumuşak lastiklerle düşük yakıt yüküyle ve yüksek yakıt yüküyle uzun sürüşlere odaklandılar.

Fakat Ferrari'nin bu derece bir değişiklik yapması beklenmiyor.

İspanya'da test edilen F1-75, Bahreyn'de çalışan F1-75 ile neredeyse aynı olacak. Ferrari çok fazla değişmeyecek.

Barretto, "Mattia Binotto bana Ferrari'nin Bahreyn'de çok fazla değişmeyeceğini söyledi" dedi.

Ferrari taraftarlarının sevinmesi gereken bir nokta: Ferrari İspanya'da tur zamanlarına odaklanmadığı halde iyi bir tempo yakaladı. İtalyan takımın tek odak noktası dayanıklılıktı.

Barretto, Ferrari'nin Bahreyn'de "Barcelona'da dayanıklılık ve kilometre performansı açısından cesaret verici bir başlangıçtan sonra performansın peşinden koşmaya odaklanacaklarını" da sözlerine ekledi.