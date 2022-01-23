Red Bull ve Mercedes, sprint yarışlar için bütçe sınırına 5 milyon dolar eklenmesini istiyor

F1, 2021 senesinde sprint yarışları 3 hafta sonunda denemişti. Britanya, İtalya ve Brezilya Grand Prix'lerinde uygulanan sprint yarış formatı, F1 takipçilerinden karışık reaksiyonlar almıştı.

Kimileri bu formatı beğenmiş, kimileri ise gereksiz olduğunu dile getirmişti.

Bu format, taraftarlardan farklı reaksiyonlar alsa da F1, 2022 senesinde sprint yarış formatının uygulanacağı hafta sonu sayısını 6'ya çıkarmak istiyor.

2022 sezonunda Imola, Zandvoort, Avusturya, Kanada, Bahreyn ve Brezilya Grand Prix'lerinde sprint yarış formatının uygulanması gündemde.

Ancak eklenecek ekstra yarışlar için gerekli finansman üzerinde hâlâ bir anlaşmaya varılamadı. Para, bütçe limitinin 140 milyon dolara ineceği 2022 yılında, takımlar için her zamankinden daha da önemli bir hâl aldı ve bundan dolayı takımlar ile F1 yönetimi arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

McLaren CEO'su Zak Brown, geçtiğimiz günlerde para konusundaki anlaşmazlıklardan dolayı 2022'de sprint yarış yapılamayabileceğini dile getirmişti.

Corriere.it.com'un haberine göre; Mercedes ve Red Bull, sprint yarışların maliyetleri ve muhtemel kaza hasarları için 5 milyon dolara yakın ek bütçe istese de F1 yönetimi buna sıcak bakmıyor.

Ferrari de sprint yarışların sayısı arttığından bütçede artışa gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak İtalyan ekip, Red Bull ve Mercedes'in aksine 5 milyon dolardan daha az bir meblağ için anlaşmaya hazır.

Sezonun başlamasına 2 aydan daha az bir süre kaldı ve Şubat ayında anlaşma sağlanması gerekiyor. Bu konuda bir anlaşma sağlanamaması, sprint yarışların 2022 sezonu için rafa kaldırılmasına neden olabilir.

Red Bull ve Mercedes, yeni sprint yarışlar için bütçede artışa gidilmesi gerektiğini söylese de, diğer takımlar bu görüşte değiller.

F1, geçtiğimiz sezon sprint yarışlar için takımlara ekstra bir bütçe sağlamıştı. 2021'deki sprint yarışları için takımlara ekstra 100.000 dolar verildiği düşünülüyor. Ciddi kaza hâlinde ise her etkinlikte 100.000 dolar daha harcanmasına izin verildi.

Fakat F1, bu sene kazalar için bütçede ekstra izin vermek istemiyor. F1 yönetimi, bu sezonki 6 sprint yarış için takımlara 2.65 milyon dolar teklif etti.

Ancak bahsedildiği gibi Red Bull ve Mercedes, 5 milyon dolar istiyorlar. Diğer takımlar ise Red Bull ve Mercedes'in bu parayı araç gelişiminde kullanacağını düşündüğünden 5 milyon dolarlık bir artışa sıcak bakılmıyor.

Söylentilere göre F1 Komisyonu, sezon öncesi testlerinden önce elektronik bir oylama düzenleyecek ve oylamanın sonucunda 2022 sezonunda sprint yarışların düzenlenip düzenlenmeyeceği belirlenecek.

F1'in mevcut yönetim yapısında, mevcut sene içerisinde kurallarda bir değişiklik yapılabilmesi için, F1 Komisyonu'nda yer alan 30 temsilcinin 28'inin onay vermesi gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında konuşan McLaren CEO'su Brown, "Hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz. Daha fazla kaza yapma ihtimali, hepimiz için aynı sorun. Bana göre bu, sporun bir parçası. Bu tür zorluklarla baş etmelisiniz. Bu tür sorunları çek defterini kullanarak çözmek istemiyorum."

"Özellikle bir takım, bütçe sınırının 5 milyon dolar yükseltilmesini istiyor. Bu tamamen saçmalık ve arkasında mantıklı gerekçeler yok."

"Sonra, bu gerçeklere karşı çıktığınızda, "ama her ihtimale karşı bir şeyleri tahmin etmeniz gerekir" diyorlar. Yani orada oturup 'Bu sadece saçmalık' diyorsun." ifadelerini kullanmıştı.