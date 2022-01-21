Red Bull ve Mercedes, Ben Hodkingson konusunda anlaştı!

Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararının ardından kendi motor departmanını kurma kararı almış ve bu kapsamda, departmanının başına geçmesi için Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanı Ben Hodgkinson'la anlaşmıştı.

Açıklama, 2021'in Nisan ayında yapılmıştı ancak Hodgkinson'ın Mercedes'le anlaşması devam ediyordu ve bu yüzden Mercedes'in bu ayrılığa izin vermesi gerekiyordu.

Yaklaşık 9 ay süren görüşmelerin ardından taraflar bugün itibariyle anlaşma sağladılar. Bu anlaşma kapsamında Hodgkinson, 24 Mayıs 2022'de Red Bull'daki görevine başlayacak.

İki takımın yaptığı ortak açıklamada, "Mercedes F1 ve Red Bull F1 bugün Ben Hodgkinson'ın takım değiştirmesi konusunda anlaşma sağladı. 2001'in Ağustos ayında Mercedes'e katılan Ben, yapılan anlaşmanın şartlarına göre, 24 Mayıs 2022'den itibaren Red Bull Powertrains'e katılmakta özgür olacak." denildi.

Hodkingson'ın kariyerinin büyük bir kısmı Mercedes'te geçti. 2001 yılında tasarım mühendisi olarak Mercedes'e katılan Hodkingson, ardından pek çok üst düzey görevde yer aldı ve 2017 yılında, mevcut görevi olan Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanı görevine getirildi.

Red Bull, kendi motor departmanını kurmasının ardından Mercedes'ten yaklaşık 50 personelle anlaşmaya varmıştı. Bunlardan bazıları açıklanırken, diğerleri resmi olarak duyurulmadı.

Son dönemde Cyril Abiteboul'ün Red Bull'a geçeceği konuşuluyordu ancak Helmut Marko bu iddiaları yalanladı.