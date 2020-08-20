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Formula 1 / Son dakika

Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyor

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Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyor
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, Editör

Red Bull ve Mercedes, Belçika GP için yeni güncellemeler hazırlıyorlar.

Red Bull, 2020 sezonuna Max Verstappen'i Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu hedefiyle başladı ve genç sürücü şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Genel olarak Red Bull, ilk altı yarışta umduğunu bulamasa da, Max Verstappen bir galibiyet ve beş podyum yakalamayı başardı. Ama Mercedes şu anda Red Bull'un açık şekilde önünde yer alıyor.

Red Bull, sıralama modlarında yasak getirileceği Belçika ve Monza için, büyük güncellemeler hazırlıyor.

Ayrıca bu yarışta Verstappen'in 70. yıl dönümü GP'de galibiyete uzandığı C2, C3 ve C4 lastikler de olacak.

Marko, “Barselona'da durum Silverstone'un tam tersiydi. 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde Mercedes, lastikleri daha çabuk aşındırmıştı ve bu kez aynı şeyi biz yaşadık."

"Sert lastikler bizim için pek de uygun değil ve özellikle daha yumuşak olanlarda aracımız daha iyi çalışıyor."

"C2-C4 lastik seçimiyle Silverstone'da zafer kazandık ve bunun hem Spa hem de Monza'da kullanılmasından mutluluk duyuyoruz."

"Sezon başından beri araçla ilgili devam eden sorunları ortadan kaldırmasını umduğumuz birkaç yeni parça hazırladık. Bunlar, daha iyi sonuçlar elde etmemize yardımcı olmalı." dedi.

Mercedes sözcüsü de Belçika Grand Prix'si için yeni parçalar hazırladıklarını doğruladı.

 
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Editör Kemal Şengül

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