Red Bull ve Honda ailesinin büyük isimleri 'Teşekkür Günü'ne katıldı

Max Verstappen, Twin Ring Motegi'de düzenlenen 2023 Honda 'Teşekkür Günü'nde Red Bull ailesindeki diğer birçok büyük isimle birlikte etkinlikte yer aldı.

Her yıl düzenlenen etkinlik, Red Bull ve Verstappen'in birlikte üçüncü F1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmelerinin ardından otomobil markası ve üst sınıf motor sporlarındaki başarısı için bir kutlama haline geldi.

Geçen yıl Verstappen'e son şampiyonluk başarısının şerefine Honda tarafından değerli bir hediye verilmişti.

Sergio Perez, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda da karting yarışı ve gösteri sürüşleri de dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerin yer aldığı etkinlikte yer aldı. Tsunoda da

Tsunoda bir Brabham Honda BT16 ile gösteri sürüşü yaparken, iki kez Süper Formula şampiyonu olan Tomoki Nojiri kutlamaların bir parçası olarak şampiyonluk kazanan RB16B'yi kullanma fırsatı buldu.

Aynı zamanda sekiz kez MotoGP şampiyonu olan Marc Marquez de etkinlikte yer aldı.