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Red Bull ve Honda, 2026'ya kadar "bilgi savaşına" girebilir

Red Bull ve Honda, artık rakip olacakları 2026 için "bilgi yarışı" içerisine girecek gibi görünüyorlar.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Honda, uzun süredir Formula 1'de Red Bull ile çalışıyor ve spordan resmi olarak çekilse de, arka planda Avusturyalı ekibe motor tedarik etmeye devam ediyor.

Fakat 2026 yılına gelindiğinde, Red Bull artık Ford ile çalışacak. Honda ise Aston Martin'in motor partneri olacak.

Hal böyle olunca, taraflar mevcut ortaklığın sonuna doğru birbirlerinden bilgi gizlemeye başlamış durumdalar.

Honda, spora geri döneceğini açıkladığından beri piste daha fazla mühendis gönderiyor ve motorla ilgili çalışmalardan bu mühendisler sorumlu oluyor.

Helmut Marko'ya göre artık erişebildikleri çok az bilgi var.

Marko, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Motor haritasını veya ayarlarını bile bizim değiştirmemize izin vermiyorlar."

"Bunları pistte bize sunulan Honda çalışanları yapıyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Fakat Red Bull da kendi motor fabrikasında yaptığı şeylere dair Honda'yı bilgi vermiyor.

Honda Racing Corporation başkanı Koji Watanabe, "Red Bull bize kendi motorları hakkında hiçbir şey söylemiyor, biz de onlara bizim gelişimimiz hakkında hiçbir şey söylemiyoruz." 

"Şu anda bir tür bilgi savaşı var."

"Red Bull'da mevcut motorumuz hakkında bazı bilgilere sahip olsa da, gelişimden biz sorumluyuz." dedi.

Motorun fikri mülkiyeti Honda'ya ait olduğu için, güç ünitesinin tüm ayrıntıları da yine Japon üreticinin kendisinde bulunuyor.

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