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Formula 1 Haberler

Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull ve Honda, Japon üreticinin 2021 sonunda Formula 1'den resmi olarak ayrılmasının ardından, ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini açıkladılar.

Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek

Beklendiği üzere Honda, 2022'de iki Red Bull F1 takımını da yakın şekilde desteklemeyi sürdürecek ve 2023 sezonunda ise, yeni Red Bull Powertrains bölümü, güç ünitesinin tüm kontrolünü devralacak.

Bazı Honda Racing Development UK çalışanları, devamlılığın sürdürülmesine yardımcı olmak amacıyla Red Bull Powertrains'e transfer olacak. İki şirket, F1 dışındaki projelerde de birlikte çalışacak.

iki taraf arasındaki bu ortaklık kapsamında Red Bull ve Honda, çeşitli motor sporları faaliyetlerinde, genç sürücü gelişiminde, pazarlama ve markalaşma çalışmalarında birlikte çalışacaklar.

2023'ten itibaren Red Bull Powertrains, Honda'nın motor projesiyle ilgili tüm detayları kullanma hakkına sahip olacak. Honda, 2022 yılında güç ünitesi montajı, pist üstü mühendislik desteği ve yarış operasyonu anlamında Red Bull Powertrains'a destek olsa da, 2023'ten itibaren motorun tüm üretim ve bakımından Red Bull Powertrains sorumlu olacak.

Red Bull ve Honda, Yuki Tsunoda'nın da yetiştiği "Honda Formula Dream Project" üzerinde birlikte çalışacaklar. Böylelikle genç Japon sürücüleri bulmak için birlikte çalışmaya devam edecekler.

Christian Horner, Honda'nın 2022'deki desteğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İddialı ve heyecan verici Red Bull Powertrains projemizin, 2022'de Honda tarafından teknik ve operasyonel olarak güçlü şekilde desteklenecek olmasından memnunuz. Bu da Red Bull'un 'şasi ve güç ünitesi üreticisi' statüsüne geçişinin sorunsuz şekilde yapılmasına yardımcı olacak." dedi.

Red Bull Racing RB16B white livery

Red Bull Racing RB16B white livery

Photo by: Red Bull Content Pool

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