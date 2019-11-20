Red Bull ve Honda, 2020 sonrasında birlikte çalışmaya devam etmeye yakın

Honda ve Red Bull, 2018'in ardından 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalamışlardı.

Honda, bu yıl Red Bull ile geri dönüşünden sonra ilk zaferini, podyumunu ve pole pozisyonunu almayı başardı.

Şimdiye kadar Verstappen, Red Bull-Honda'ya üç zafer ve iki pole pozisyonu getirerek henüz ortaklığın ilk yılında harika sonuçlar yakalamış oldu.

Ancak Honda hâlâ 2020 sonrasında Formula 1'de kalıp kalmamayı değerlendiriyor.

Bununla birlikte Brezilya hafta sonunda Honda motorlu araçların 1-2 olması ve hafta sonu boyunca gösterilen güçlü performans, Japon şirketi olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Honda'nın teknik patronu Toyoharu Tanabe, "Bu sonuç çok olumlu. Bu sonucun geleceğimiz üzerinde olumlu bir etkisi olmasını umuyorum."

"Elbette görüşme sürecine dahil değilim, fakat yönetim kurulunun bu konu üzerinde çalışmalar yaptığını biliyorum." dedi.

Öte yandan Hollandalı De Limburger, Helmut Marko'nun Interlagos'taki yarış biter bitmez doğrudan Japonya'ya gittiğini iddia etti.

Haberde, 2021 motor anlaşmasının yakın olduğuna yer verilirken, "Red Bull, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de Honda'dan haber almak istiyor." ifadelerine yer verildi.