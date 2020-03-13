Red Bull ve Haas, yarışmaya hazırmış

Formula 1'de perşembe günü tam anlamıyla kaos vardı. McLaren'ın bir çalışanında Coronavirüs tespit edilmesi sonrası Avustralya GP'den çekilme kararı sonrasında, F1'de işler bir anda karıştı.

Takım patronları gece yarısı yapılan toplantıda, yarışın yapılıp yapılmayacağını görüştüler. Sonuç olarak yarışın yapılmamasına karar verildi ancak bu konudaki açıklama, ilk antrenman seansının başlangıcından 1.5 saat önce geldi.

Mercedes, Ferrari ve Renault, tıpkı McLaren gibi yarışın yapılmamasını istedi. Başlangıçta Mercedes yarışın yapılmasını istese de, Daimler'den gelen talep sonrası yarışın iptalini istedi. Mercedes, Ferrari ve Renault, müşteri takımlarına motor vermeyeceği için de Racing Point, Williams, Haas ve Alfa Romeo'nun yarışması mümkün değildi.

Ancak Red Bull ve AlphaTauri, Honda'nın desteğiyle yarışmaya hazırdı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko “Anladığım kadarıyla organizatörler ve Dünya Sağlık Örgütü yarışın iptal edilmesine yönelik bir karar almadı. Bu yönde bir talep yoktu ve her şey iyiydi."

"Biz de yarışmak istedik. Aslında gridin geri kalanı da hazırdı, ancak motorları olmayacağı için yarışamazlardı."

"Karar geç alındı ve her şey uzadı. Çünkü bazı katılımcılar fikirlerini birkaç kez değiştirdiler." dedi.

Haas F1 patronu Gunther Steiner da yarışa hazır olduklarını söyledi.

Steiner, “Yarışabilirdik. Ama resmi olarak başlamadan sadece 9-10 dakika önce piste çıkmayacağımızı söylediler. Taraftarların piste gelemeyeceği konusunda bilgilendirildik, bu yüzden piste çıkmamız her halükarda anlamsızdı."

"Toplantıdaki atmosfer iyiydi, herkes ne yapmak istediğini, neyin mümkün olduğunu ve sorunun ne olduğunu tartışıyordu. Herkes birbirine saygı duyuyordu, herkesin farklı düşünceleri vardı. Bazı takımlar büyük şirketlere ait, büyük ve farklı politikaları var. Hepimiz farklı ülkelerden geliyoruz; İtalya, İngiltere, Amerika... Her şey farklı." dedi.

Steiner eğer yarışamayacaklarsa, diğer yarışlara gitmek istemediklerini söyledi.

"Sonraki yarışlara gelirsek, yarışamayacağımızı bilerek bu pistlere gitmemeliyiz. Bundan sonra ne yapacağımızı açıkça anlamamız ve bu planları mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe koymamız gerekiyor. Bir sonraki yarışa ne olacağını bilmiyoruz. Bu organizatör tarafından ilan edilecek. Şimdi her şeyi paketliyoruz. Pazartesi günü eve mi yoksa başka bir yere mi döneceğimizi bilmiyoruz."

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