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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Red Bull ve Ferrari, neden Singapur GP için ayarlarında önemli değişiklikler yapacak?

Max Verstappen ve Carlos Sainz, Singapur GP'nin pist yapısı nedeniyle Red Bull ve Ferrari'nin ayarlar açısından yeniden taktik savaşına girebileceklerini işaret ettiler.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull ve Ferrari, neden Singapur GP için ayarlarında önemli değişiklikler yapacak?
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Yüksek yere basma gücünün çok önemli olduğu eski dönemde, takımlar geçiş yapmakta çok zorlandıkları için genelde geçişin zor olduğu yerlerde araçlarını sıralamalarda ön sıralarda yer alabilecek şekilde ayarlıyorlardı. Bu sayede hem önde yer alıyorlar, hem de arkalarında yer alan pilotların geçiş yapamamaları nedeniyle lastik aşınması sorunu yaşamalarına neden oluyorlardı.

2022'de zemin etkili araçlara geçilmesiyle, öndeki aracın arkaya saldığı kirli havada azalma oldu, takip eden araç eskisi kadar zorlanmıyor ve performans kaybetmiyor.

Bu,  Ferrari'nin strateji ve sürücü hatalarıyla Red Bull'a kazandırdığı durumlar hariç, Ferrari'nin 10, Red Bull'un 5 pole kazanırken Verstappen'in yarışlarda öne geçerek daha fazla kazanmasında etkili oldu.

Ferrari'nin F1-75 paketi, Red Bull'un RB18'ine kıyasla genellikle daha yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerinde daha güçlüydü ve bu, Sergio Perez'in yarış öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Ferrari'nin güçlü olacağını ilan etmesiyle sonuçlandı.

Bu düşünceye karşılık Sainz, "Rekabetçi olacağımızı düşünüyorlarsa, onlar son 5-6 yarışı kazandıkları için bizim onlar hakkında neler düşündüğümüzü hayal edin." şeklinde cevap verdi.

Ferrari F1-75, front wing

Ferrari F1-75, front wing

Photo by: Erik Junius

Bakü cadde pisti uzun düzlüklere sahip olduğu için geçişe yardımcı olacak bir yapıya sahipti ancak Singapur büyük ölçüde orta hızda geçilen ve hızlanma alanlarının o kadar uzun olmadığı virajlara sahip.

Dolayısıyla bu kombinasyon, F1'in 2022'de şimdiye kadar görülen geçiş rahatlığı durumunu ortadan kaldırabilir ve bu da takımları önceki dönemde olduğu gibi sıralama turlarına daha fazla odaklanmaya ve sürücüleri daha yüksek grid pozisyonu almak için uğraşmaya teşvik edebilir.

Bu yaklaşım, Ferrari'nin 2022'de sıralamalarda sahip olduğu güce uyabilir ve aynı zamanda son yarışlarda Red Bull'a karşı yarış hızındaki düşüş nedeniyle oluşan baskıyı hafifletebilir.

Sainz, "Özellikle sıralamalarda olmak üzere, kesinlikle mücadele edebiliriz."

"Burası önde olursanız, onların önünde başladığımız Spa ve Monza'ya göre kazanma şansınızın daha büyük olduğu bir pist."

"Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, sıralamalarda önde olmaya çalışıp yarışta neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Verstappen de Singapur'da benzer etki görmeyi beklediklerini, geçişin zor olmasını bekledikleri için Ferrari'yi sıralamalarda mağlup etmeye çalışacaklarını söyledi.

Bununla birlikte takımların 2019'dan sonra ilk kez gerçekleştirilecek Singapur GP'ye hazırlanırken ayarlar konusunda kötü hava şartlarını da dikkate alması gerekiyor. 

Verstappen, "Aracımızın buraya Monako'dan daha iyi uyacağını düşünüyorum. Ancak gerçekten tek tura odaklanmamız lazım."

"Bu sene tek turda hiçbir zaman inanılmaz seviyede olmadık. Yarışta hr zaman iyiydik. Ancak burada tek tur performansı gerçekten önemli olacak." dedi.

Red Bull'un tek tur performansı için uzun sürüş performansından feragat edip etmeyeceği sorulduğunda Verstappen, "Evet, aracınızı tabii ki yarıştan ziyade tek tura yönelik ayarlayabilirsiniz."

"Ancak bu durumda pistlerin çoğunda yarış içerisinde buraya kıyasla daha fazla zorlanırsınız. Burada ise bu durumla idare edebilirsiniz." dedi.

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