Red Bull ve Ferrari, Japonya GP öncesi lastikler açısından dezavantajlı mı?

İkonik sekiz şeklindeki pist her zaman lastikleri için cezalandırıcı oldu ancak bu sefer işler biraz daha aşırı olabilir.

Yarış gününün yine kavurucu geçmesi bekleniyor ve George Russell'ın Cuma günü bahsettiği "garip" kayma şikayetleri, 12 ay öncesine kıyasla makro pürüzlülüğünde (yani etkili yol tutuşunda) %15'lik bir düşüş olan pist yüzeyinden kaynaklanıyor.

Ferrari'den Charles Leclerc'in dediği gibi: "Özellikle bu yılki çok sıcak havalarda aşırı ısınma gerçekten çok kötü. Bu yüzden yarışın tamamen lastik yönetimi ve strateji ile ilgili olmasını bekliyorum."

O halde iki stoplu bir yarışa kesin gözüyle bakılıyor, ancak bu durum tüm takımların kendilerini fazla drama yaşamadan geçirecek ideal lastik tahsisi lüksüne sahip olmamalarını beraberinde getiriyor.

F1 lastik tedarikçisi Pirelli, yarışa en iyi yaklaşımın yumuşak lastikle başlamak, 12-18. turlara kadar devam etmek ve ardından grand prix'nin geri kalanını iki sert lastik setine bölmek olduğunu düşünüyor.

Ancak bu, yarın yalnızca sekiz pilotun yapabileceği bir şey, çünkü iki set sert lastiği olan yalnızca onlar var.

Bunlar Mercedes ikilisi Lewis Hamilton ve George Russell, Alpine'den Esteban Ocon ve Pierre Gasly, McLaren'den Lando Norris ve Oscar Piastri ile Fernando Alonso ve Kevin Magnussen.

Diğer herkes, yeni bir sert lastiğin ötesinde, orta ve yumuşak lastiklerin bir kombinasyonuna sahip.

İkinci sert lastiği olmayanlar için bu, yarışın son bölümünde ağır bir termal yönetimin garantilenmesi anlamına geliyor - ki bu da güvenlik aracı veya VSC nedeniyle idealden daha erken bir geçiş yapılması durumunda sorun yaratabilir. Sürücüler 53 turluk yarışın 36. turundan önce son bir yumuşak ya da orta lastik setine geçmek istemeyeceklerdir.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu durum McLaren için harika bir haber olabilir çünkü sürücüleri Norris ve Piastri'yi Red Bull'a karşı harika bir taktiksel konuma getirecektir.

Takım Patronu Andrea Stella strateji durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çift sert lastiğimiz olduğu için mutluyuz çünkü sert lastik burada iyi bir lastik gibi görünüyor, çünkü diğer ikisi daha da fazla ısınacak."

"Sert lastik bile aşırı ısınıyor ama bu lastik hâlâ iyi tur zamanları sağlayabilecek gibi görünüyor. Bu yüzden ilginç bir stratejik durum. Yarın avantajımıza dönüp dönmeyeceğini göreceğiz."

Ancak, Stella yapılan lastik seçiminden memnun olsa da, RB19'un Suzuka pistinde sahip olduğu avantajın büyüklüğü konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Yani pole pozisyonundaki Max Verstappen'i hemen yerinden edemezlerse, bu durumda oyun biter.

"Max'e saldırabilmemizin tek yolu taktiksel. Birinci turun sonunda herhangi bir nedenle önde olabilirsek, o zaman taktiksel olarak onun yaptıklarına karşılık vermeye çalışabiliriz."

"Ancak liderliği ele geçirirse, o kadar hızlı ki bu bizim yarışımız olmayacak ya da biz onun yarışında olmayacağız. Bu yüzden kesinlikle Ferrari ve Mercedes ile rekabet halinde olduğumuzu görüyorum. Ve bu bizim için normal koşullardaki yarış."

Lastik stratejisi dengesinin özellikle etkileyici olacağı yer, Mercedes ve Ferrari arasında takımlar şampiyonasında ikincilik için hızla bir mücadeleye dönüşen mücadeledir.

Ferrari, iki Mercedes'in önünde dördüncü (Leclerc) ve altıncı (Carlos Sainz) sırada olan araçlarıyla pist pozisyonu avantajını elinde tutuyor, ancak sürücülerinin her birinin yalnızca bir yeni sert lastiği var.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Maranellolu rakibinden puan almak için sahip olduğu lastik avantajını kullanmaya odaklanmış durumda.

"Şampiyonada stratejik olarak bir gözümüzün Ferrari'de olması gereken bir aşamaya geliyoruz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sıralama düştükçe bu muhtemelen çok zor değil çünkü bizden önde olacak araçlar onlar."

"Bu ikinci sert set, onların yapamayacağı stratejileri yapabileceğimiz ve onların yapamayacağı stintleri yapabileceğimiz anlamına geliyor. Her zaman bundan yararlanıp yararlanamayacağınıza bakarsınız."

Ekstra sert lastik setine sahip olmayan sürücülerin Pazar günkü yarış için umutlarının şimdiden suya düştüğünden emin olmak için henüz çok erken.

Bununla birlikte, Pirelli yarış müdürü Mario Isola'ya göre bazı sürücüler arasındaki lastik dengesizliği avantajı tek yöne çeviriyor.

Isola, "Yarın da bugünküne benzer koşullara sahip olursak, 50 dereceden uzak olmayan pist sıcaklığında, ekstra sert lastiğin bir fark yaratabileceğine inanıyorum, evet." dedi.

Lastik farklılıklarının geçen hafta sonu Singapur Grand Prix'sinin bitişini bir heyecana dönüştürmesinin ardından, bu sefer de aynı şeyi yapma ihtimali var gibi görünüyor.