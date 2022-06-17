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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Red Bull ve Ferrari gece çalışma hakkını kullandı

Ferrari ve Red Bull, Kanda GP öncesinde gece çalışma yasağıyla alakalı kendilerine verilen hakları kullandılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull ve Ferrari gece çalışma hakkını kullandı
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Formula 1, 2019 yılından bu yana ilk kez Montreal'e dönmüş durumda ve ilk seans bugün TSi 21:00'de gerçekleştirilecek.

Bunun öncesinde hem Ferrari hem de Red Bull garajlarından, gece çalışma yasaklarına uymadıkları yönünde bilgiler geldi.

FIA tarafından yapılan açıklamaya göre Red Bull ve Ferrari, Çarşamba gecesi çalışma yasağına uymadılar.

Kurallar gereği bu iki takıma herhangi bir yaptırım uygulanmayacak çünkü takımlara, çarşamba gecesi için sekiz ayrı hak verilmiş durumda.

Red Bull şimdiye kadar bir kez bu hakkını kullanmıştı ve böylelikle dokuzuncu yarışta ikinci hakkını da kullanmış oldu.

Bakü'den istediği sonucu alamayan Ferrari ise bu yıl ilk kez çarşamba günü araç üzerinde çalışmama yasağına uymamış oldu.

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