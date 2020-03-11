Red Bull ve Ferrari, DAS konusunda FIA'ya mektup yazdı

Mercedes'in tekerlek açısını ayarladığı DAS sistemi uzun süredir tartışma konusu ve bunun yasal olup olmadığıyla ilgili çok sayıda tartışma var.

Red Bull hafta başında yaptığı açıklamada, Mercedes'in Melbourne'de DAS sistemini kullanması halinde Alman ekibi protesto edeceklerini açıklamıştı.

Helmut Marko, "Protesto etmeye hazırız. Mercedes, bize göre yasa dışı olan DAS ile Melbourne pistine gitmemeli." dedi.

Şimdi ise Red Bull'un bu konuda FIA'ya bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Daha önce arka fren kanalı konusunda tatmin edici bir rapor yazan Red Bull, FIA'yı teknik direktifi yayınlamak zorunda bırakmıştı.

Bundan ötürü Mercedes, Melbourne öncesinde bu tasarımı değişti.

Şimdi ise, Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Red Bull, DAS'ın yasadışı olduğundan emin ve padokta tartışmaya yol açan bu tasarımla ilgili Nikolas Tombazis'e bir mektup yazdılar.

Ferrari de benzer bir şekilde DAS sisteminin süspansiyon paramterlerini düz bir şekilde değiştirdiğini ve bu sayede Mercedes'in hem lastikleri daha iyi koruyabildiğini hem aerodinamik anlamda avantaj sağladığını iddia etti.

Bu nedenle çözümün ilk yarışta kullanılmama ihtimali artıyor.

Bu hamlelerle Ferrari'ye karşı birleşen yedi takım daha şimdiden parçalanmış oldu.