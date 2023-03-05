Red Bull ve Ferrari, Bahreyn GP'de güçlü bir Aston Martin bekliyor

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Aston Martin, sezon öncesi testlerinde performansıyla öne çıkan takımlardan birisiydi ve bu performansı Bahreyn GP'ye taşımayı başardılar.

Alonso, 2. ve 3. antrenmanlarda en hızlı isim olurken, sıralama turlarında yine çok güçlü turlar çıkardı ve pazar günkü yarışa beşinci başlayacak.

Tek turda Red Bull'un 0.6 saniye gerisinde kaldılar ancak İngiliz ekibin, pazar gününe odaklandığı tahmin ediliyor ve halihazırda çok güçlü bir yarış tempoları olduğu zaten biliniyor.

Bu yüzden hem Red Bull hem de Ferrari sürücüleri, pazar günü güçlü bir Aston Martin görmeyi beklediklerini söylediler.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Max Verstappen, "Kesinlikle çok rekabetçi görünüyorlar."

"Bence sadece bu yıl değil, geçen yıl da öylelerdi. Araçları belki bu kadar harika değildi ama yarış temposu olarak rakiplerine kıyasla her zaman oldukça güçlüydüler."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Muhtemelen bunu bu yıla da taşıdılar. Yani yarışta çok rekabetçi olacaklar fakat neler olacağını söylemek imkansız."

"Daha önce de söylediğim gibi, yarış boyunca pek çok şey olabilir. Bazı güvenlik araçları ya da benzeri şeyler olabilir. Böyle anlarda doğru zamanda doğru kararları vermeniz gerekir."

"Kazanmak için en hızlı araca sahip olmanıza gerek yok, doğru şeyleri yapmanız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc ise özellikle Aston Martin'in yarış temposuna dikkat çekti.

"İkinci antrenmandaki yarış tempoları çok iyiydi ancak bu seansı değerlendirmek çok zor çünkü araçtaki yakıt seviyesini bilmiyorsunuz."

"Her halükarda yarışta güçlü olacaklarını düşünüyorum, muhtemelen sıralamalarda gösterdiklerinden daha hızlı olacaklar, ki burada bile çok hızlıydılar."

"Yine de yarışı beklemek lazım."

Son olarak Sergio Perez'in görüşü de benzerdi.

"Hem dün hem de bugün gerçekten çok güçlülerdi. Bu yüzden kesinlikle etrafımızda olmalarını bekliyorduk. Yarın için ciddi bir tehdit olacaklarına eminim."

"Bu yüzden yarış boyunca birbiriyle yarışan birkaç araçla çok yakın bir mücadele olacak."

"Eğer sizin için doğru zamanda piste giren bir güvenlik aracı varsa, lastik aşınmasının çok yüksek olduğu bu pistte tüm tabloyu değiştirebilir."

"Özellikle lastikler konusunda çok iyiler. Bence bu onların en güçlü noktalarından biri. Buna çok güveniyorlar."

"Ben oradayken çalışma şekilleri her zaman yarış odaklıydı, bu yüzden yarın çok güçlü bir Aston Martin bekleyebileceğimizi düşünüyorum."