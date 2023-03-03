Red Bull ve Ferrari: "Aston Martin, gerçekten yılın sürprizi olabilir"

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Kış testlerini oldukça güçlü bir şekilde tamamlayan takım, bugünkü ilk antrenman seansında Fernando Alonso'nun derecesiyle Red Bull pilotları Max Verstappen ile Sergio Perez arasında ikinci olurken akşam gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında aynı isimlerin önünde günün en hızlı ismi olmayı başardı.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner ile Ferrari'nin Takım Patronu Frederic Vasseur, ilk antrenman seansı sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Aston Martin'in performansından etkilendiklerini kabul etmişti.

Horner, "Araçları harika görünüyor. Geçen hafta bazı gerçekten etkileyici sürüşleri oldu. Fernando... Ne alıyor bilmiyorum ancak harika görünüyor. Alev almış durumda."

"Bu sene gerçekten sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum. Onlar şu an için kapalı kutu gibiler. Bu, orta gruptan daha yukarı yükselmenin mümkün olduğunu gösteriyor."

"Ancak evet, henüz daha küçük bir bölüm gördük. Bakalım öğleden sonraki uzun sürüşlerde, ardından sıralamalarda ve sonra yarışta neler yapacaklar." dedi.

Vasseur, "Açıkçası bir sene öncesine göre ileri yönde devasa bir adım attılar. 2022 Bahreyn'e bakarsanız görürsünüz. Hem kısa ve hem uzun sürüşlerde iyi performans gösteriyorlar. Uzun sürüşlerde biraz daha fazla etkileyiciler."

"Bu sabah iyi iş çıkardılar ancak bakalım Cumartesi ve Pazar günü ne yapacaklar. İlk seansın ardından net bir görüntü yok." dedi.

McLaren'ın Takım Patronu Andrea Stella ise orta grupta yer alan bir takımın bu şekilde ileri atlamasının kendilerini de motive ettiğini kabul etti.

Stella, "Aston Martin, bu tür zıplamaların mümkün olduğunu gösteriyor."

"Biz de McLaren olarak bu hedefe sahibiz. Gelişim açısından gördüklerimden cesaret aldım ancak nihai olarak bunları hayata geçirmeli ve güncellemeleri piste çıkarmalıyız. Bizim için bu gelişmek için daha da büyük bir teşvik." dedi.