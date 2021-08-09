Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

Bildiğiniz gibi F1 ve takımlar, 2025'te kullanılmaya başlanacak yeni motor regülasyonları hakkında görüşüyorlar.

İlk görüşme 29 Temmuz'da Red Bull Ring padoğunda gerçekleştirilmişti ve bu görüşmeye 2025'te F1'e katılmaya ya da motor üreticisi olmaya sıcak bakan Audi ve Porsche de katıldı.

Bu görüşmede genellikle böyle konularda uzlaşmaya varmakta fazlasıyla zorlanan takım patronları değil, takımların sahipleri yer aldı.

Görüşmeye katılan isimler şöyleydi: John Elkann (Ferrari), Luca de Meo (Alpine/Renault) ve Ola Kallenius (Mercedes), VW Grubu’nun temsilcileri Audi başkanı ve R&D Grubu başkanı Markıs Duesmann ve Porsche CEO’su Oliver Blume.

Yeni motorlarla hedeflenen şeyler gayet açık: daha az maliyet, daha basit bir konsept, daha az karbon ayak izi ve seyircileri heyecanlandıracak bir ses (tabii ki bu hedef daha arka planda).

Her ne kadar hedefler ortak olsa da daha ilk görüşmenin sonunda ayrılıklar başlamıştı. Christian Horner, eski çığlık atan motorlara dönerek; biyoyakıtlara ağırlık verilmesi görüşündeydi. Toto Wolff ise çığlık atan motorlara dönemeyeceklerini ve elektriğe ağırlık vermeleri gerektiğini söylemişti.

Wolff ayrıca, çığlık atan motorlara dönülürse sporun sponsor kaybı yaşanacağını belirtmişti.

McLaren'a katılamadan önce sponsor ilişkileri ve sponsorluk bulma konusunda uzun süreler çalışan Brown ise bu görüşte değildi. Brown'a göre, çevre dostu olunduğu sürece biyoyakıt ya da elektrik kullanmak sponsorların umurunda olmazdı.

Takım patronları arasında anlaşmazlıklar olduğu görülebiliyordu ancak AMuS'a göre, arka planda daha büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor.

İddialara göre, henüz motorun kaç silindirli olacağı konusunda bile anlaşmaya varılamamış. Yeni katılımcıların da bir şansı olması için tamamıyla yeni bir sayfa açmak isteyen Red Bull ve Ferrari, 2025'te V4'lere geçmek istiyor.

Mercedes ve Renault ise V6'larla devam edilmesi gerektiği görüşünde. İki tarafın da neden böyle istediklerine dair mantıklı açıklamaları bulunmakta.

FIA ise bu durumdan mutlu değil, takımlar Monza'da planlanan görüşmeye kadar uzlaşamazlarsa; FIA kararları kendi oluşturmaya başlayabilir.

Olaya daha detaylı bakacak olursak;

Hangi konularda anlaşmaya varıldı?

2025'teki ana hedef; mevcut konsepti daha ucuz, daha heyecan verici, daha basit ve daha çevre dostu bir konseptle değiştirmek.

Ancak bu konseptin tasarlanmaya başlaması için yakın zamanda bir anlaşmaya varılması gerekmekte. 29 Temmuz'da ilk görüşme yapıldı ve diğeri Monza'da yapılacak ancak hâlâ sadece çok ama çok temel bazı konularda anlaşmalar sağlandı ki bu anlaşmalar da detaylı değil.

Yeni motorda zorunlu olacak şeylerden biri elbette bu motorun daha çevre dostu olması. Motoru daha çevre dostu yapmak için hem elektrik bileşenleri arttırılacak hem de biyoyakıtın kullanımına ağırlık verilecek. Yani motorun hibrit olacağı kesin.

Red Bull'un tamamıyla biyoyakıtla çalışan V8'lere geçme fikri oldukça heyecan verici olsa da elektrik bileşenleri motorda kalacak, hatta arttırılacak.

Anlaşmaya varılan bir diğer husus ise motorların maliyetinin azaltılacağı. Ferrari, Red Bull, Renault, Mercedes, Audi ve Porsche; maliyetlerin azaltılması gerektiği konusunda anlaştılar. Zaten bütçe sınırlamasının geldiği bir dönemde de böyle olmalıydı.

Renault ve Mercedes neden V6 motorlarla devam etmek istiyor?

Audi ve Porsche, tamamıyla yeni bir sayfa açmak istiyorlar ki bu mantıklı. Kendilerinin F1'deki tecrübelerine baktığımızda, V6 motorlarında değişikliklere gidilse bile diğer takımlar avantajlı olacak.

V4 gibi yeni bir motora ve tasarıma geçilirse diğer takımların bu avantajı kısmen azalacak çünkü herkes için oldukça yeni bir macera başlamış olacak. Red Bull ve Ferrari bunu desteklese de Reanult ve Mercedes buna karşı.

Renault, herkesin bulunduğu pozisyonu çalışarak hak etmesi gerektiği görüşünde. Konu hakkında konuşan Alpine'in teknik direktörü Marcin Budkowski, "Spora yeni bir marka getirebilmek için elinizdeki 3 markayı satacak bir konsept yaratmak bize mantıklı gelmiyor."

"Biyoyakıtımız varsa, dört silindirli bir motora ihtiyacımız yok; V6 zaten burada. Neden tekerleği yeniden keşfedelim?" dedi.

Söylentilere göre, mevcut konseptin benzeriyle devam edilirse yeni katılımcıların "dezavantajını" azaltmak adına, yeni katılımcılara geçici bir süreliğine daha yüksek bütçe sağlanabilir ve onlara daha çok test zamanı verilebilir.

Mercedes ise V6 motorlarını korumak istiyor çünkü yeni bir dizayn, daha çok para harcanması demek.

Ferrari ve Red Bull, yeni bir sayfa açmaya hazırlar

Bahsedildiği gibi, V4 gibi herkes için yeni bir tasarıma geçilmesi daha eşit bir çalışma alanı sağlayabilir. Red Bull ve Ferrari bu fikri beğeniyor ve 4 silindirli motorlara açıklar.

Red Bull, mevcut güç üniteleriyle hedeflenen maliyetlere inilemeyeceğini düşünüyor. Takım patronu Christian Horner, "V6 motorlarıyla planladığımız konsept 2 milyon dolar kadar tutacak, bunu yarılamamız gerek." dedi.

Ferrari de 4 silindirli motorlara açık ancak Ferrari'nin asıl amacı, biyoyakıt kullanımını arttırmak. İtalyan marka bu teknolojiyi, yol araçları için çok önemli olarak görüyor ve herhangi bir anlaşmada İtalyan ekibin ön koşulu biyoyakıtlar olacak.

Ferrari'nin biyoyakıtlara önem vermesi anlaşılabilir çünkü Ferrari'nin yol araçlarının git gide daha çevre dostu olması gerek ve biyoyakıtla çalışacak içten yanmalı motorlar, birçok müşteri için elektrikli Ferrarilerden daha cazip olacaktır.

V4 konusunda Maranello'dan gelen yanıt "4 silindirli motorlarla yeni bir başlangıca hazırız." şeklinde.

Ferrari simulator Fotoğraf: Ferrari

Ön aks için elektrik motoru mu tasarlanacak?

Red Bull ve Ferrari'nin V4 motorlarını; Mercedes ve Renault'nun ise V6 motorlarını desteklediğinden bahsedildi ki motorların kaç silindirli olacağına karar verilememesi oldukça temel bir sorun.

Ancak temel bir sorun daha var.

Mevcut F1 güç üniteleri, hem MGU-K (Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik) hem de MGU-H (Motor Jeneratör Ünitesi-Isı) bulunduruyor. Ancak yüksek maliyeti ve kompleks yapısı nedeniyle MGU-H'in kaldırılması planlanmakta.

MGU-H kaldırılsa, daha güçlü bir kinetik parçanın kullanması gerekecek. Bazı takımlar bu parçanın kaldırılmasını istiyor. Bazıları ise kalmasını.

Başka bir iddia da şu: MGU-H'in kaldırılmasıyla ortağa çıkacak enerji üretimi açığı, ön aksta yer alacak yeni bir motorla kapatılabilir.

Takımların ön aksta yer alacak potansiyel bir elektrik motoru hakkında görüşleri neler?

Takımlar, 400 kilowatt'lık enerji değerine ulaşmak istiyorlar. Ancak MGU-H kaldırılırsa bu değere ulaşmaları için yeni bir kaynak gerekecek.

Mevcut araçlarda enerji geri dönüşümü arka aksta yer alan motorla sağlanmakta. Takımların kapatmak istediği enerji açığı, arka akstaki mevcut motora daha çok güç vererek kapatılamaz çünkü bu sürüş dinamiklerine aykırı.

Mercedes, 400 kilowatt değerine ulaşmak istediğinden MGU-H'i araçlarda tutmak istiyor. Ancak eğer diğer taraflar MGU-H'i istemiyorsa ve 400 kilowatt değerine sadece ön akstaki elektrik motoruyla ulaşılabilecekse, Mercedes bu konuda taviz vermeye hazır.

Renault da benzer bir görüşte ve MGU-H'in araçta kalmasını savundu. Fransız ekip, ön aksa yeni bir motor yerleştirilmesini istemiyor.

Budkowski şunları söyledi: "Ön aksa motor yerleştirmek araçta büyük değişimlere gidilmesi demek ayrıca daha ağır ve daha maliyetli bir araç demek."

Red Bull, elektrik motorlarının neden arttırılması gerektiğini anlamıyor. Red Bull'a göre, motorun çevre dostu olmasını sağlayacak şey biyoyakıtlar olacak ve elektrik parçalarını arttırmaya bu yüzden gerek kalmayacak. Avusturyalı ekip, çok daha basit bir parça olan MGU-K'in bu konuda yeterli olacağı görüşünde.

Ferrari, tıpkı silindir konusunda olduğu gibi motorların hibrit elementleri konusunda da yeniden düşünmeye açık. Yani Ferrari, ön aksta yeni bir motor fikrini hemen reddetmedi.

Monza'daki görüşmede bazı şeylerin açıklığa kavuşması gerekecek aksi takdirde FIA, detayları kendi belirleyebilir.

Ferrari SF1000 engine detail Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images