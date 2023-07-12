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Red Bull ve Aston Martin, Leclerc ile ilgileniyor

İtalyan basınının son haberine göre Red Bull ve Aston Martin, gelecekte Charles Leclerc'i kadroya katabilmek için çalışmalara başlamış olabilir.

Altay Gök
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, is filmed in the paddock

Ferrari'deki beşinci sezonuna da şampiyonluk umutlarıyla giren Leclerc, ilk on yarışın ardından sadece iki kez podyuma çıkabildi ve birçok yarışta ciddi zorluklarla karşılaştı.

Mutlu olmadığı söylenen Leclerc'in sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona eriyor ve kendisinin diğer takımlarla da görüşmesi bekleniyor.

Ancak son haberlere bakılırsa görüşmeler çoktan başlamış gibi, hatta sürpriz bir takım bile işin içinde: Red Bull!

Formu1a.uno'nun haberine göre Mayıs ayının sonunda Leclerc'e ulaşan Red Bull, kendisiyle anlaşıp anlaşamayacaklarına göz atmış vaziyette.

Dahası, bu hamle aynı takımda en iyi iki pilotun yarışmasını isteyen Liberty Media tarafından da istenmekte ve desteklenmekte.

Aynı haberde Leclerc ile sadece Red Bull'un ilgilenmediği, Aston Martin'in de Fernando Alonso'nun olası ayrılığına karşı bir hamle yapmaya hazırlandığı ifadeleri yer aldı.

Tüm bu iddialara karşı hamlede bulunmaya hazırlanan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ise Leclerc'in sözleşmesini yenilemek için gaza basmış vaziyette.

Monakolu pilotun ismi son birkaç aydır en çok Mercedes ile anılmaktaydı.

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