Red Bull ve Aston Martin, Fallows konusunda anlaştı!

Red Bull'un teknik departmanının önemli isimlerinden birisi olan Dan Fallows, 2006 yılından bu yana Red Bull projesinin bir parçasıydı ve son olarak aerodinami şefi görevini üstleniyordu.

Teknik ekibini güçlendirmeye çalışan Aston Martin, bu kapsamda sözleşmesi devam etmesine rağmen Fallows'a teknik direktörlük teklif etti.

Bu teklifi kabul eden Fallows, Red Bull'dan hemen ayrılmayı ve 2022'nin başında Aston Martin'deki yeni görevine başlamayı planlıyordu.

Fakat Red Bull, Fallows'la olan kontratının 2023'e kadar devam ettiğini ve buna uyulması gerektiğini savundu. Bundan ötürü de olay yargıya taşındı.

Hatta takım patronu Christian Horner, Fallows'u erkenden Aston Martin'e geçmesi için hiçbir sebep olmadığını belirtmişti.

Mahkeme Red Bull'u haklı buldu ve bundan ötürü de Fallows'un kontratı bitene kadar takımdan ayrılması beklenmiyordu.

Ancak salı günü ortak bir açıklama yayınlayan Red Bull ve Aston Martin, Fallows'un erkenden takım değiştirmesi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Anlaşmanın şartları kamuoyuna açıklanmadı ancak erken fesih için belli miktarda ödeme yapıldığı tahmin ediliyor.

Fallows, yeni ekibindeki görevine 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve böylelikle Aston Martin'in yeni teknik direktörü olacak.

Aston Martin'den Martin Whitmarsh, "Red Bull ile Dan'in sözleşmesini erkenden sonlandırma konusuna anlaşmaya vardığımız için mutluyuz ve onun takıma katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Horner ise, "Dan'e, uzun yıllar boyunca verdiği mükemmel hizmet için teşekkür ediyor ve gelecek için iyisini diliyoruz" açıklamasını yaptı..

Fallows ise şunları ekledi: "Red Bull Racing'de çok mutlu yıllar geçirdim ve başardıklarımızla gurur duyuyorum. Gelecek sezonu ve yeni mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Aston Martin, 2022'deki bu yeni döneme, takımlar şampiyonasında yedinci olduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı 2021 sezonunun ardından giriyor.

Podyum: Dan Fallows, Red Bull Racing Aerodinami Şefi Fotoğraf: Sutton Images