Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!

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Bir süredir 2021'de bütçe sınırı kurallarını ihlal ettikleri açıklanan Red Bull ve Aston Martin konusunda FIA'nın ne adım atacağı merak konusuydu.

Red Bull, 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığını, dolayısıyla İhlali Kabul Anlaşması'nı kabul etti. Bu konuda yaptırımın Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Aston Martin, 2021'deki bütçe sınırı kuralları konusunda prosedür ihlali yapmıştı. O da hatasını kabul etti ve onunla ilgili kararın da Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Amerika GP hafta sonunda FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile çok fazla görüşme yapmıştı ancak teknik açıdan bu görüşmeler, resmi sürecin duşunda yer alıyor.

Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybetmesinin ardından ise görüşmeler askıya alınmıştı, hafta içi devam eden görüşmeler nihayet son buldu.

Red Bull, 2021'de izin verilen 145 milyon dolarlık bütçe sınırını hafif ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Takımın bu sınırı 1.8 milyon dolar civarında aştığı düşünülüyor. Son iddialara göre takım, hem finansal hem de sportif ceza alacak.

Sportif cezanın 2023 için aero testi kısıtlaması olması bekleniyor. Takım bu seneyi şampiyon olarak tamamladığı için, kurallar kapsamında zaten 2023 için en az rüzgar tüneli testi zamanına sahip olan takım olacaktı.

Red Bull'un ihlallerinin fabrikadaki yemek giderleri ve bütçe sınırına dahil olmayan çalışanların beslenmesi, hastalık ödemeleri, yedek çalışan maaşları ve yedek parçaların 2021 sonunda eski araçların kullanıldığı miras bölümüne aktarılmasıyla alakalı olduğu düşünülüyor. Vergiyle alakalı da bir sorunun olduğu iddialar arasında.

Geçen hafta Motorsport.com'un yedek parça sorunuyla ilgili sorusuna Horner, bu konudaki ihlalin sunmuş oldukları rapora kıyasla bütçe rakamını 7 haneli arttırdığını ve muhtemelen bunun RBR'nin bütçe sınırını aşmasındaki en büyük faktör olduğunu söylemişti. Horner ayrıca belirtilen bütçe sınırını aşmalarıyla alakalı konunun performansla alakalı olmadığını söylemişti.

Aston Martin ise, takım ve FIA tarafından farklı yorumlanan Birleşik Krallık'a özgü bir vergi sorunuyla ilgili olduğu anlaşılan bir prosedür ihlalinden suçlu bulundu.

Aston Martin'in cezasının, Williams'ta olduğu gibi sadece finansal ceza olması bekleniyor.