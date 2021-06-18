Red Bull ve Alpine pilotları, Fransa'da yeni motora geçti

Griddeki 20 pilottan 14'ü, geçtiğimiz haftalarda yapılan Bakü yarışında bu yılki ikinci güç ünitelerine geçmişlerdi.

Beklendiği üzere, bu hafta sonu yapılacak Fransa GP öncesinde Honda ve Renault motorlu araçlarda da değişiklik yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso, Esteban Ocon ve Pierre Gasly, bu hafta sonu yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçtiler.

Bu, artık griddeki tüm isimlerin bu yılki ikinci ünitelerine geçtiği anlamına geliyor.

Ayrıca Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a ek olarak Ferrari pilotları, bu hafta sonu yeni bir kontrol elektroniğine geçtiler. Bottas bu üniteye ek olarak bu yılki ikinci enerji depolama ünitesine de geçti.

Son olarak bu hafta sonu Verstappen, Perez ve Gasly, bu yılki üçüncü egzozlarına geçtiler.