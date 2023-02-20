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Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Red Bull, bu hafta Bahreyn'de gerçekleştirilecek sezon öncesi testleri için programlarını belirlediler.

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Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu
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Bu yıl Formula 1'de sadece üç günlük sezon öncesi testi olacak ve üç günlük testin tamamı Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

Dolayısıyla her pilotun Bahreyn GP öncesinde 1.5 günlük test süresi bulunuyor.

Test 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve test kadroları da yavaş yavaş belli olmaya başlamış durumda.

Red Bull'daki kaynaklara göre Max Verstappen, 23 Şubat Perşembe günü Red Bull RB19'un direksiyonuna geçecen isim olacak.

Cuma sabahı Sergio Perez, öğleden sonra ise Verstappen direksiyona geçecek. Cumartesi günü ise tüm gün Perez sürüş yapacak.

Ayrıca AlphaTauri'nin test kadrosu da belli olmuş durumda.

Yuki Tsunoda, perşembe ve cuma günleri sabah sürüş yaparken, öğleden sonra Nyck de Vries direksiyona geçecek. Testin son gününde ise De Vries piste ilk çıkan isim olacak ve öğleden sonra Tsunoda direksiyona geçecek.

 

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