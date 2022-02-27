Red Bull ve AlphaTauri, antrenmanlara katılacak genç sürücüleri belirledi

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Gelecek vadeden genç sürücüler için koltuk eksikliği, son dönemde Formula 1'de sıkça tartışılan bir konu oldu ve bu nedenle bazı adımlar atılmasına karar verildi.

Bu kapsamda takımlar, sezon boyunca en az iki antrenman seansında, genç sürücüleri piste çıkarmak zorunda kalacaklar.

Yani iki veya daha az F1 yarışına katılan genç sürücülerin, takımlar tarafından seçilen iki yarışın ilk antrenman seansına katılması zorunlu olacak.

Görünüşe göre Red Bull, bu isimleri çoktan belirlemiş durumda.

AlphaTauri patronu Franz Tost'un açıklamasına göre deneyimli F2 sürücüsü Juri Vips, Red Bull ile piste çıkarken, bir diğer genç yetenek Liam Lawson, AlphaTauri ile sürüş yapacak.

İkili, geçen yıl Abu Dhabi'de F1 testi yapmıştı.

Tost, "Bizim için piste çıkan isim Liam Lawson olacak."

"Tabii ki bu, Red Bull'un vereceği bir karar ama bu sürücülerin Liam Lawson ve Vips olduğunu düşünüyorum."

"Vips bence Red Bull Racing, Lawson ise AlphaTauri için sürüş yapacak."

"Liam geçen yıl bizimle Abu Dhabi testine katılmıştı, orada iyi bir iş çıkardı. Bu yıl Formula 2'de yarışıyor ve sonrasında onu hangi adımların beklediğini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Lawson ve Vips, Red Bull genç sürücü programının bir parçası ve her ikisi de kariyerlerine Formula 2'de devam ediyor.

Lawson bu yıl Carlin ile, Vips ise Hitech ile yarışacak.

Juri Vips, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images