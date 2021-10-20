Red Bull ve AlphaTauri, Acura logolu araçlarının ilk görüntüsünü yayınladı

Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, bu hafta sonu yapılacak Austin yarışında, araçlarının arka kanadında Acura logosuna sahip olacaklar. Böylelikle Honda'nın Kuzey Amerika ayağı, Formula 1'e geri dönmüş olacak. Acura, 80'li ve 90'lı yıllarda Kuzey Amerika ve Kanada'daki yarışlarda sponsor olarak yer alıyordu. Mesela marka logoları, Ayrton Senna ve Alain Prost gibi F1 efsanelerinin vizörlerinde yer almıştı. Marka son olarak 2007 Kanada Grand Prix'sinde Honda'nın fabrika sürücülerinin kask vizörlerinde yer almıştı.

Acura markası, Honda’nın Amerika ve Kanada’daki lüks ayağı konumunda.

Şimdi Red Bull'un Honda ile olan sıkı bağları sayesinde bir kez daha spora geri dönecekler. Red Bull'un motor tedarikçisi Honda, yıl sonunda spora veda edecek ve bu kapsamda bazı özel etkinlikler yapılıyor. Son yarışta RB16B tamamen beyaz renge boyanmıştı. Bu hafta sonu da Acura logoları, her iki takımın arka kanadında ve dört pilotun yarış tulumlarının yanı sıra kask vizörlerinde yer alacak.

Red Bull F1 patronu Christian Horner, “Acura markasını, bu yılki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde tekrar [sporda] ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Alain Prost'un 1989 yılındaki Amerika Grand Prix'sini kazanırken, kask vizöründe Acura logosu olduğunu hatırlıyorum, bu yüzden umarım bu hafta sonu Amerika pistinde aynı logoları taşmak, bize de aynı sonucu getirir!" dedi.

Honda F1'in Genel Müdürü Masashi Yamamoto, "Acura markasının, 2021 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si hafta sonunda Red Bull Racing ve AlphaTauri ile olan ilişkimizin bir parçası olması çok özel."

“Bu, şimdiye kadar inanılmaz bir F1 sezonuydu ve Amerika'daki bu ikonik F1 yarışında, sahip olduğumuz bu hikayeye Acura markasını da ekliyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Acura'dan Emile Korkor ise şunları ekledi: "Hayatım boyunca büyük bir Formula 1 hayranı oldum. Kanada'da büyüyen bir çocukken, Kanada GP'sinde Acura'yı Senna ve Prost'un kasklarında gördüm. Acura gibi bir performans markası için yarış rekabeti son derece önemlidir. Bu yarış için Red Bull Racing ve AlphaTauri ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Acura şu anda motor sporlarında çeşitli serilerde yer alıyor ve bunlardan en öne çıkanı IMSA SportsCar Şampiyonası.

AlphaTauri AT02 with Acura sponsor Fotoğraf: Red Bull Content Pool