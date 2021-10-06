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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!

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Red Bull Racing takımı, dün gece yaptığımız haberde belirttiğimiz gibi bu hafta sonu Türkiye GP'de özel bir beyaz renk tasarımıyla yarışacağını açıkladı.

Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!

Devamı gelecek...

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