Formula 1 / Türkiye GP Haberler
Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!
Ekleyen: Aybike Simay Erden
Red Bull Racing takımı, dün gece yaptığımız haberde belirttiğimiz gibi bu hafta sonu Türkiye GP'de özel bir beyaz renk tasarımıyla yarışacağını açıkladı.
Devamı gelecek...
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Red Bull, Türkiye'de özel renk tasarımıyla yarışacak!
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