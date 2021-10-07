Red Bull, Türkiye Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzeninin örtüsünü kaldırdı!

Red Bull, çarşamba günü yaptığı açıklama ile bu hafta sonu, motor partneri Honda'ya teşekkür etmek için özel bir renk düzeniyle yarışacağını açıkladı. Normalde bu renk düzeni, Honda'nın kendi ülkesi olan Japonya GP için planlanmıştı ve yarış iptal edilince, bunu Türkiye'ye getirme kararı aldılar.

Red Bull, başlangıçta sadece ufak detaylar paylaşmıştı. Bugün ise yeni renk düzeninin nasıl olacağına dair yeni bir video yayınladı.

Tasarımda artık temelde beyaz renk düzeni kullanılmış durumda ve bunun dışında araç üzerinde klasik Red Bull logoları var.

Sürücü numaraları da Japon bayrağına benzer şekilde, kırmızı bir dairenin içerisine oturtulmuş.

Red Bull ayrıca aracın yanına "Arigato" yani Türkçe karşılığıyla "Teşekkür Ederim" anlamına gelen Japonca yazılar yerleştirdi. 2018'den beri Honda ile çalışan AlphaTauri de bu mesajı taşıyacak.

Honda, güç ünitesi tedarikçisi olarak geçirdiği 7 yılın ardından sezon sonunda spora veda edecek.