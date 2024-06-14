Red Bull, Tsunoda’yı henüz ciddiye almasa da RB onu önemsiyor

2021'de 20 yaşında F1'e geldiğinde hızlı ama biraz tutarsız ve asabi olarak nitelendirilen Tsunoda, küfür dolu telsiz mesajlarıyla viral olmuştu.



Ancak hızlı bir sürücüyü sakinleştirmenin, ortalama bir sürücüyü hızlandırmaktan daha kolay olması nedeniyle hem takım hem de Tsunoda'nın Honda destekçileri, onu olgunlaşan, düzenli ve iyi bir yarışçı haline gelene kadar desteklemeye devam etti.



Rekabetçi olmayan bir araçla, 2023'te şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçirdi ve eski takım patronu Franz Tost'un, genç bir sürücünün F1'e tam anlamıyla uyum sağlaması için üç sezona ihtiyacı olduğu şeklindeki sözüne doğruluk kazandırdı.



AlphaTauri'den RB'ye dönüşen takımda, 24 yaşındaki Tsunoda, daha deneyimli takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun zorlandığı bir seviyeye ulaşmış görünüyor.



RB'nin geçen yıla göre daha rekabetçi olduğu görülürken, Tsunoda şu ana kadar sürekli olarak Q3'e kalmayı başarmış ve beş kez puan almış durumda. Bir ıslak bir kuru geçen Kanada Grand Prix'sinde yaptığı pist dışı gezinti bile artık olağan dışı olarak kabul ediliyor.



Ancak performans seviyesini artırmasına rağmen, Tsunoda'nın Red Bull'un ana takımına terfi ettirilmesi konusunda ciddi bir değerlendirme hiç olmamış gibi görünüyor. Ricciardo, Sergio Perez'in beklentileri karşılamaması ihtimaline karşın bir sigorta poliçesi olarak RB'ye geri getirildi.



Perez, Imola, Monako ve Kanada'daki zorlu yarışlarına rağmen iki yıllık bir anlaşma imzaladı ve Tsunoda'nın kariyeri kontrolü dışındaki nedenlerle duraklıyor gibi görünüyor.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull takım patronu Christian Horner, Tsunoda'nın Max Verstappen'in yanında istediği sakin ve uyumlu bir varlık gösterebileceğine ikna olmuş görünmüyor. Ancak takım danışmanı Helmut Marko, Tsunoda'nın 2025 için düşünülmek için biraz geç açıldığını söyleyerek gelecekte bir terfi için kapıyı açık bırakmış durumda.



"Halen şimdi yaptığı gibi performans göstermeye devam etmesi gerekiyor. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz."



"Gelişimi gerçekten iyi, beklediğimizden biraz daha geç geldi ama şimdi üst düzey bir sürücü diyebilirim."

"Bu, Yuki'nin tutarlı bir şekilde hızlı olduğu ve en büyük sorunu olan duygularını kontrol ettiği ilk sezon. Adil olmak gerekirse, her zaman hız parıltıları vardı, ama bu yıl Çin yarışı dışında sürekli olarak hızlı. Elbette bu, profilini değiştiriyor." dedi Marko Motorsport.com'a.



Perez'in sözleşme yenilemesi sorulduğunda, Tsunoda'nın biraz hayal kırıklığına uğradığı görüldü.

"Açıkçası, zaten Red Bull'a çok bağlıyım ve umarım onlardan biraz daha bağlılık alabilirim."



"Devam eden bir tartışma var ve ilk olarak Red Bull ile aynı sayfada olduğumuzdan emin olmak istiyorum, ondan sonra göreceğiz. Ama RB ile mutluyum. Perez’in bu iki yıl içinde hala performans göstermesi gerekiyor ve bu tür bir ortamda her şey olabilir." dedi Tsunoda.



2025 için, Tsunoda'nın kaderi Red Bull'un ellerindeydi ve onu kadroda tutmak için mevcut bir seçeneği kullandı. Başka yerlerde seçenekleri sınırlı görünüyordu. Carlos Sainz veya diğer hedeflerini elde edemezse Audi'nin listesinde olduğu iddia edildi,. Honda bağlantısı nedeniyle Aston Martin ile de ilişkilendirildi, Japon üretici 2026'da Aston'un ana motor ortağı olacak. Ancak bu, Lance Stroll'ün F1 kariyerini sonlandırmaya karar vermesine bağlıydı ki bu şu an için çok olası görünmüyor.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak RB, 2024'ün orta sıralarında öne çıkan performans sergileyen ve bazı pistlerde Aston Martin'i bile geride bırakan bir takım olarak, belki de Tsunoda'nın en iyi hamlesi baştan beri olduğu yerde kalmaktı. Visa ve CashApp gibi yeni sponsorlarla desteklenen Anglo-İtalyan takım, kimlik ve performans açısından sadece Red Bull'un B takımı olmaktan öteye geçmeye çalışıyor.

Artık tamamen genç bir takım olmak yerine, deneyimli bir sürücüyü yükselen bir yetenekle eşleştirme felsefesini benimseyen takım, Daniel Ricciardo henüz tutarlı bir şekilde performans gösterememişken, Tsunoda ikinci kategoriden birinci kategoriye geçmiş ve takımın etrafında şekillenmekten mutlu olduğu deneyimli bir sürücü haline gelmiş görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Laurent Mekies, 2025'te Tsunoda'yı beşinci sezon için tutmanın inşa ettiği proje için "anahtar" olduğunu söyledi.

"Bu yıl beklentilerimizin çok ötesinde muazzam bir adım attı. Dördüncü yılda böyle bir adım atmak, hem hız hem de araç dışı konularda çok etkileyici. Gelişimi 360 derece. Sadece olgunlukla ilgili değil, aynı zamanda saf hız, mühendislerle iletişim, sakinlik konusunda da adım attı."

Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Alan Permane, Racing Director RB F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

"Bu adımı görmek harika bir duygu ve aynı zamanda şu soruyu kendimize sormak bizim sorumluluğumuz: ‘Daha bu şekilde atabileceği kaç adım var?'"



"O adımları atabilmesi için ona ortam yaratmalıyız ve bu önümüzdeki aylarda ve gelecek yılki görevimiz. Proje için çok önemli hale geldi ve onunla devam etmek doğal hale geldi." dedi Mekies.



Mekies, Red Bull tarafından reddedilmenin yarattığı hayal kırıklığını anladığını ve Tsunoda'nın mevcut hızında ilerlemeye devam ederse, gelecek yıl Red Bull veya rakip takımlar için "görmezden gelinmesi zor" olabileceğini kabul etti.



"Bakın, o bir Red Bull sürücüsü, bu yüzden Red Bull Racing'e gitme hırsı olmalı."



"Bunu yapıyor ve bunu kanıtlamak için her şeyi yapıyor. Hırslı, biz hırslıyız. Birbirimizi zorluyoruz."



"Eğer önümüzdeki yıl bir adım daha atarsa, herkes için göz ardı edilmesi zor olacak." diyerek sözlerini tamamladı Mekies.



Ancak o gün gelene kadar, Red Bull'un kaybı RB'nin kazancı gibi görünüyor. Red Bull henüz Tsunoda'ya tam olarak güvenmiyor olabilir, ancak mevcut takımı ona kesinlikle güveniyor.