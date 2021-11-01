Red Bull, Tsunoda'nın gelişimi için Albon'u "mentor" olarak olarak kullanıyor

Formula 2'deki etkileyici performansının ardından Formula 1'e geçen Yuki Tsunoda, çaylak sezonunda beklentilerin altında kaldı.

Bahreyn'deki ilk Formula 1 yarışında puan kazanmayı başaran Tsunoda, herkes üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı ancak o günden bu yana pek çok hata yaptı ve inişli/çıkışlı bir sezon geçirdi.

AlphaTauri patronu Franz Tost, Tsunoda'nın Formula 1'e sadece iki yıllık uluslararası tek koltuklu yarış deneyimiyle geldiğini ve bu yılki pistlerin çoğunda yarışmadığını söyleyip, Japon sürücüye destek vermişti.

Red Bull da Tsunoda'ya olan inancını korudu ve gelecek yıl da AlphaTauri'de kalmasına karar verildi. Şimdi Red Bull, Japon sürücüye destek vermesi amacıyla takımın yedek pilotu Alex Albon'u görevlendirdi.

F1.com'un haberine göre Albon, bir sürücü koçu olarak hareket etmekten ziyade, kendi deneyimlerinden bahsettiği ve tavsiyelerde bulunduğu bir role sahip. Albon, geride kalan yıllarda hem Toro Rosso hem de Red Bull'da çalışma fırsatı yakalamıştı.

Son birkaç yarış hafta sonunda bazı radyo konuşmalarının yanı sıra bazı mühendislik toplantılarını dinleyen Albon, iletişim konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Tsunoda'nın hızlı olduğu ve iyi yarışlar çıkarabildiği biliniyor. Ancak bu hızdan faydalanmak ve araçta nasıl hissettiğini yarış mühendislerine daha etkili bir şekilde iletmek için daha fazla çalışması gerekiyor.

Red Bull daha önce 21 yaşındaki genç sürücünün takım fabrikasında ve mühendislerle daha fazla vakit geçirebilmesi için İtalya'ya taşınmasına karar vermişti.

Albon'un desteği de bu dönemde gelmiş oldu.

Tsunoda, hem Türkiye hem de Amerika'da iyi yarışlar çıkarmayı başardı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images