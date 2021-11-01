Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi" Sonraki / Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor
Formula 1 Haberler

Red Bull, Tsunoda'nın gelişimi için Albon'u "mentor" olarak olarak kullanıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, Formula 1 kariyerine zorlu bir başlangıç yapan Yuki Tsunoda'nın performansını artırmak için Alex Albon'u mentor olarak kullanmaya başladı.

Red Bull, Tsunoda'nın gelişimi için Albon'u "mentor" olarak olarak kullanıyor

Formula 2'deki etkileyici performansının ardından Formula 1'e geçen Yuki Tsunoda, çaylak sezonunda beklentilerin altında kaldı.

Bahreyn'deki ilk Formula 1 yarışında puan kazanmayı başaran Tsunoda, herkes üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı ancak o günden bu yana pek çok hata yaptı ve inişli/çıkışlı bir sezon geçirdi.

AlphaTauri patronu Franz Tost, Tsunoda'nın Formula 1'e sadece iki yıllık uluslararası tek koltuklu yarış deneyimiyle geldiğini ve bu yılki pistlerin çoğunda yarışmadığını söyleyip, Japon sürücüye destek vermişti.

Red Bull da Tsunoda'ya olan inancını korudu ve gelecek yıl da AlphaTauri'de kalmasına karar verildi. Şimdi Red Bull, Japon sürücüye destek vermesi amacıyla takımın yedek pilotu Alex Albon'u görevlendirdi.

F1.com'un haberine göre Albon, bir sürücü koçu olarak hareket etmekten ziyade, kendi deneyimlerinden bahsettiği ve tavsiyelerde bulunduğu bir role sahip. Albon, geride kalan yıllarda hem Toro Rosso hem de Red Bull'da çalışma fırsatı yakalamıştı.

Son birkaç yarış hafta sonunda bazı radyo konuşmalarının yanı sıra bazı mühendislik toplantılarını dinleyen Albon, iletişim konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Tsunoda'nın hızlı olduğu ve iyi yarışlar çıkarabildiği biliniyor. Ancak bu hızdan faydalanmak ve araçta nasıl hissettiğini yarış mühendislerine daha etkili bir şekilde iletmek için daha fazla çalışması gerekiyor.

Red Bull daha önce 21 yaşındaki genç sürücünün takım fabrikasında ve mühendislerle daha fazla vakit geçirebilmesi için İtalya'ya taşınmasına karar vermişti.

Albon'un desteği de bu dönemde gelmiş oldu.

Tsunoda, hem Türkiye hem de Amerika'da iyi yarışlar çıkarmayı başardı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"
Önceki haber

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"
Sonraki haber

Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor

Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Suudi Arabistan GP'de "kıyafet zorunluluğu" olmayacak Meksika GP
Formula 1

Suudi Arabistan GP'de "kıyafet zorunluluğu" olmayacak

Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor
Formula 1

Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"
Formula 1

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"

Son Haberler

Suudi Arabistan GP'de "kıyafet zorunluluğu" olmayacak
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP'de "kıyafet zorunluluğu" olmayacak

Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi, Ferrari'ye geçme şansının olmadığını kabul ediyor

Red Bull, Tsunoda'nın gelişimi için Albon'u "mentor" olarak olarak kullanıyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Tsunoda'nın gelişimi için Albon'u "mentor" olarak olarak kullanıyor

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"
Formula 1 Formula 1

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.