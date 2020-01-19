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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Toro Rosso'ya ne kadar katkıda bulunuyor?

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Red Bull, Toro Rosso'ya ne kadar katkıda bulunuyor?
Ekleyen:
, Editör
19 Oca 2020 09:23

Red Bull'un, kardeş takım Toro Rosso'ya yıllık ne kadarlık katkıda bulunduğunu ortaya çıktı.

2020'den itibaren AlphaTauri ismini taşıyacak olan Scuderia Toro Rosso, hem İtalya hem de İngiltere'de fabrikası olduğu için İtalyan yasaları gereği yıllık rakamlarını yayınlamak zorunda kalıyor.

Forbes tarafından yayınlanan bilgilere göre Toro Rosso, geçen yıl 183 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti.

Bunun büyük bir kısmı Red Bull tarafından sağlandı. Buna göre Red Bull, yıllık 82.9 milyon dolarlık bir ödemede bulundu. Buna ek olarak 29.6 milyon sponsorluk geliri elde edilirken, 59 milyon dolarlık FOM para ödülü elde edildi.

Takım geliştirilen ürünlerden, malzemelerden ve yedek parça satışından yaklaşık 12 milyon dolar gelir elde etti.

Ayrıca yayınlanan rakamlarda takımın giderleri de yer aldı.

Takım en büyük parayı yeni araca, parçalara ve bunun için gerekli olan tüm malzemelerin yapımına ödedi. Takım bunlara tam 56.5 milyon dolar ödedi.

İkinci en büyük gider seyahat, iş gezisi, pilot maaşları, elektrik ve iletişim giderleri oldu. Takım tüm bunlara 45.6 milyon dolar ödedi.

Takım, sahip olduğu çalışanlara toplamda 40 milyon dolar öderken, Honda'ya, araç ve bina kiralamalarına, lisanslara ve testlere 22.6 milyon dolar ödedi.

Takımın yazılımlara, cezalara, şampiyonaya, makine ve ekipmanlara ek olarak diğer ödemelere harcadığı rakam 17 milyon doları buldu. 

Toro Rosso, tüm rakamlar toplandığında 183.6 milyon dolarlık bir gelir elde ederken, 181.1 milyon dolar harcadı. Sonuç olarak da 2.5 milyon dolarlık bir kar elde etmiş oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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