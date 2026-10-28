Formula 1 Amerika GP
Red Bull: "Telsiz sorununu sezon bitmeden çözeceğiz"
Red Bull takım patronu Laurent Mekies, Max Verstappen ve Isack Hadjar'ın yaşadığı telsiz sorunlarının 2026 sezonu bitmeden çözülmesi gerektiğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Eki 2026 06:45
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen, ABD Grand Prix'sinde bir kez daha podyuma çıkmayı başarsa da Red Bull garajında pazar akşamı memnuniyet hâkim değildi. Verstappen, özellikle telsizde yaşanan iletişim sorunlarından şikayetçiydi.
Yarışın ardından takım arkadaşı Isack Hadjar da aynı sorunu yaşadığını dile getirdi.
Motorsport.com'a konuşan Red Bull takım patronu Laurent Mekies, telsiz sorunlarının sezon bitmeden çözüme kavuşacağını dile getirdi.
Mekies, "Isack'in söylediklerinde doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarış üst üste telsiz sorunları yaşamaktan hepimiz rahatsızız. Bu durum herkesin işini çok zorlaştırıyor."
"Dolayısıyla bunun oldukça kısa sürede çözmek istiyoruz. Bu sistemin, enerjimizi fazladan harcamamıza gerek kalmadan çalışması gerekiyor. Bu konuda gerçekten haklı."
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Amerika Grand Prix'sinde her iki Red Bull sürücüsü de telsiz sorunlarından etkilendi. Hadjar bu sezon ilk kez böyle bir problem yaşarken Verstappen'in iletişimi daha önce de sekteye uğramıştı.
Singapur Grand Prix'sinde Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, Hollandalı sürücünün telsizden söylediklerini duyamamış ve bunun üzerine kodlanmış iletişim yöntemlerine başvurmak zorunda kalmıştı.
Mekies, "Sorunun nedenini anlıyor olsaydık şimdiye kadar çözmüş olurduk. Bu sorunların neden başımıza geldiğini henüz tam olarak anlamıyoruz."
"Rakiplerimizin bu konuda bizden daha iyi iş çıkardığını kabul etmeliyim. Çünkü herkesin telsiz iletişimini duyabiliyoruz ve biz istediğimizden daha fazla sorun yaşıyoruz." dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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