Red Bull, teknik direktörü Wache'yi Ferrari'ye vermeyecek

Formula 1'de başarı pek çok kilit faktörden oluşuyor. Red Bull Racing, belli dönemlerde piyasanın üzerinde maaşlar teklif ederek diğer takımların kilit isimlerini avlıyordu, şimdi ise rakipleri Red Bull'un başarısından ilham alarak Avusturyalı ekibin mühendislerinin peşine düşmüş durumdalar.

AlphaTauri geçtiğimiz günlerde takım patronu Franz Tost'un yıl sonunda takımdan ayrılacağını ve yerini Ferrari ile kontratı bulunan Laurent Mekies'in alacağını doğruladı.

Görünüşe bakılırsa Ferrari böyle bir şey beklemiyordu ve bir süre durakladıktan sonra (söylentilere göre) bir takas önerdi.

Fikir Mekies'in ayrılığına izin verilmesi, bunun karşılığında ise üç kıdemli Red Bull mühendisinin Ferrari'ye geçmesiydi.

İddiaya göre bunlardan biri Adrian Newey'in sağ kolu olan, ünlü aerodinami uzmanı Pierre Wache. Yıldız mühendis, aynı zamanda Red Bull'un teknik direktörü olarak da görev yapıyor.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, bu söylentiler karşısında harekete geçti ve Wache'nin ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Marko, "Hepimiz Ferrari'nin rekabetçi olmasını istiyoruz fakat ne pahasına olursa olsun değil."

"Ayrıca Wache takımdan ayrılmayacak." dedi.