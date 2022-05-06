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Red Bull, tedbir amaçlı Verstappen'in vites kutusunu değiştirdi

Red Bull Racing, dünya şampiyonunun ilk antrenman seansında duvara ufak şekilde temas etmesinin ardından yeni vites kutusuna geçti.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Red Bull, tedbir amaçlı Verstappen'in vites kutusunu değiştirdi
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Max Verstappen, Miami International Autodrome'daki ilk antrenman seansını üçüncü bitirmişti fakat seans kendisi için tamamen sorunsuz gitmedi. Hollandalı pilot, sıcaklıktaki artış nedeniyle pite çağrıldı ve Adrian Newey, sonunda sadece 14 tur atabilen Verstappen'in aracına göz atmak için garaja geldi.

Sonrasında Verstappen'in Hard Rock Stadyumu'nun etrafındaki bu yeni pistin sınırlarını anlamaya çalışırken hafifçe duvara çarptığı görüldü.

Bu temasın ardından Red Bull, hafta sonunun geri kalan kısmı için herhangi bir risk almamaya karar verdi ve bundan ötürü de Verstappen'in vites kutusunu değiştirme kararı aldı.

Takıma göre bu, tamamen tedbir amaçlı alınan bir karardı. Red Bull, yeniden yarış dışı kalmayı göze alamayacağı için, tamamen dikkatli davranmaya çalışıyor ve bundan ötürü de, temasın küçüklüğüne rağmen vites kutusunun hasar olmuş olabileceğinden endişe duyuyor. Bundan ötürü de vites kutusunu değiştirme kararı aldılar.

Verstappen, bu değişim kurallar dahilinde olduğu için herhangi bir ceza almayacak.

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