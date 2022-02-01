Red Bull: "Takımlar ve FIA arasındaki görüşmelerin TV'ye verilmesi hataydı"

"Yarışı yönetme sürecini bir bütün olarak düşünürsek, o zaman yarış direktörü ve hakemlerin işi çok zor."

"Yine de kuralların uygulanış şeklinde istikrar lazım. Buna bakıyoruz ve hakemlerin kararlarının tutarlılığı hakkında konuşuyoruz. Her şeyde tutarlılığa ihtiyacımız var, futbol taraftarları da hakemlerin kararlarında aynı şeyi görmek isterler ama bu, her zaman böyle olmaz."

“Elbette, hepimiz çok, çok net olmasını isteriz. 'Bırak yarışsınlar' gibi harika, kapsayıcı bir felsefemiz var, ama bırakın yarışsınlar sadece bir felsefe. Daha sonra, genellikle hangi cezanın [uygulanışı] açısından kuralları belirlemeniz gerekiyor. Bunun içerisinden sıyrılabileceğiniz bir alan yok."

"Bence bunlar, sporun en tepeye koyması gereken konular. Bunu Dünya Motor Sporları Konseyi'nin yapması ve 'işte yarış ilkeleri bunlar' demesi gerekiyor."

"Sonrasında bir dizi sportif düzenleme oluşturmak için FIA ve takımların birlikte çalışması gerekiyor.” dedi.

Jonathan Wheatley, ayrıca Max Verstappen'in önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl bir performans göstereceğini merak ettiğini de sözlerine ekledi.

"Tüm spor dallarına bakarsanız, oralarda yer alan tüm elit sporcuların çıtayı sürekli olarak yükselttiğini görürsünüz. Onlar herkese meydan okurlar."

"Bu tür sporcuları kontrol etmek bazen çok zordur. Max Verstappen %100 saf bir yarış pilotu ve aynı şey Lewis Hamilton için de söylenebilir."

"Geçen yıl bu iki isim arasında keyifli bir savaş olduğunu gördük ve umarım gelecekte bunun gibi çok daha fazla mücadele görürüz."