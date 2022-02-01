Red Bull: "Takımlar ve FIA arasındaki görüşmelerin TV'ye verilmesi hataydı"
Red Bull Racing sportif direktörü Jonathan Wheatley, FIA ve Formula 1 takımları arasındaki görüşmeleri halka açmanın, büyük bir hata olduğunu belirtti.
Formula 1 taraftarları geçen sezon takım yöneticileri ve yarış direktörü Michael Masi arasındaki konuşmaları dinleyebiliyordu.
Red Bull adına konuşan isim genellikle Jonathan Wheatley'di ve bunun TV yayınlarına verilmesinden rahatsızlık duyuyor.
The Jack Threlfall Show'a konuşan Wheatley, "Herhangi bir şey katıp katmadığı söylemek seyircilere kalmış fakat bence tüm bunları yayınlamak hataydı."
"Boris Johnson gibi konuşmak ve net bir raporun gelmesini beklediğimi söylemek istemiyorum ama FIA'nın soruşturma yapması ve bu soruşturmada takımlarla birlikte çalışması gerçekten önemli. Hepimiz soruşturmanın sonucu ne olursa olsun buna uymalıyız."
"Yarışı yönetme sürecini bir bütün olarak düşünürsek, o zaman yarış direktörü ve hakemlerin işi çok zor."
"Yine de kuralların uygulanış şeklinde istikrar lazım. Buna bakıyoruz ve hakemlerin kararlarının tutarlılığı hakkında konuşuyoruz. Her şeyde tutarlılığa ihtiyacımız var, futbol taraftarları da hakemlerin kararlarında aynı şeyi görmek isterler ama bu, her zaman böyle olmaz."
“Elbette, hepimiz çok, çok net olmasını isteriz. 'Bırak yarışsınlar' gibi harika, kapsayıcı bir felsefemiz var, ama bırakın yarışsınlar sadece bir felsefe. Daha sonra, genellikle hangi cezanın [uygulanışı] açısından kuralları belirlemeniz gerekiyor. Bunun içerisinden sıyrılabileceğiniz bir alan yok."
"Bence bunlar, sporun en tepeye koyması gereken konular. Bunu Dünya Motor Sporları Konseyi'nin yapması ve 'işte yarış ilkeleri bunlar' demesi gerekiyor."
"Sonrasında bir dizi sportif düzenleme oluşturmak için FIA ve takımların birlikte çalışması gerekiyor.” dedi.
Jonathan Wheatley, ayrıca Max Verstappen'in önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl bir performans göstereceğini merak ettiğini de sözlerine ekledi.
"Tüm spor dallarına bakarsanız, oralarda yer alan tüm elit sporcuların çıtayı sürekli olarak yükselttiğini görürsünüz. Onlar herkese meydan okurlar."
"Bu tür sporcuları kontrol etmek bazen çok zordur. Max Verstappen %100 saf bir yarış pilotu ve aynı şey Lewis Hamilton için de söylenebilir."
"Geçen yıl bu iki isim arasında keyifli bir savaş olduğunu gördük ve umarım gelecekte bunun gibi çok daha fazla mücadele görürüz."
Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, and Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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