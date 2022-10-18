Red Bull, takımlar şampiyonluğunu Amerika'da ilan edebilir

Haberi dinle

Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde 2022 dünya şampiyonluğunu kazandı ve arka arkaya ikinci kez bu başarıyı tattı.

Takımlar şampiyonasının kaderi de neredeyse belirlenmiş durumda çünkü Red Bull Racing ile mücadele eden Ferrari'nin sezon sonunda şampiyon olma ihtimali, matematiksel anlamda bitmek üzere.

Milton Keynes takımının bir sonraki yarışta takımlar şampiyonu olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Şu anda Red Bull Racing ile Ferrari arasında 165 puanlık fark var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluğu kazanmak için Austin'deki yarışın bitiminden sonra İtalyan ekibe karşı avantajlarının en az 147 puan olması gerekiyor.

Eğer Ferrari pilotları Austin'de duble yapıp, en hızlı turu atarlarsa, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Red Bull Racing'in şampiyonluğunu garantilemek için sadece 26 puan kazanmaları gerekiyor. Bunun için Verstappen ve Perez'in üçüncü ve dördüncü bitirmesi yeterli olacak.

Max Verstappen'in sezonun ikinci yarısındaki hakimiyeti göz önüne alındığında, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in duble yapması kolay olmayacak.

Max'in bu yılki 13. zaferini alması ve en hızlı turu atması ya da Perez'in aynı sonucu elde etmesi, Ferrari pilotlarının sonuçlarına bakılmaksızın Avusturyalı ekibi şampiyon yapacak.

Eğer Verstappen ve Perez Austin'deki yarışı Ferrari pilotlarının önünde bitirirse de, Red Bull Racing şampiyon olacak.